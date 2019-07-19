العين يستضيف كأس أبطال الرماية الدولية مطلع ديسمبر

المصدر: العين - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أبطال الرماية الدولية «سبورتنج جراند بري الإمارات 2019»، التي تبلغ جوائزها 46 ألف دولار أمريكي، سقف المشاركة 300 رامٍ فقط بسبب الإقبال الكبير من كافة رماة العالم.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من الأول وحتى السابع من شهر ديسمبر المقبل، وبالتزامن مع احتفال الدولة باليوم الوطني.وأكد خالد الكعبي المشرف العام على البطولة ومدير ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف «مسرح البطولة» أن اللجنة الفنية حددت أيام 1 و2 و3 موعداً للتدريب الرسمي، فيما ستمتد المنافسات ثلاثة أيام هي 4 و5 و6 ديسمبر، مشيراً إلى أن الجوائز سوف تشمل الرماة العشرة الأوائل، ويحصل صاحب المركز الأول على الميدالية الذهبية ومبلغ 15 ألف دولار.