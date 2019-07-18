نادي غنتوت يعتمد أجندة أنشطة الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أجندة وبرنامج نادي غنتوت للبولو لموسم 2019 – 2020، الذي يتضمن العديد من الفعاليات والأحداث والبطولات الرياضية المجتمعية، على ضوء قرارات وتوصيات مجلس إدارة النادي الجديد، الذي عقد اجتماعه الأول، بمقر النادي أول من أمس، برئاسة سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وحضور مطر سهيل اليبهوني، وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي، وفارس سهيل اليبهوني، وعبدالله بن دسمال السويدي، وناصر عبدالله الشامسي، وعلي سالم المري، وأعلن المجلس، موعد بدء نشاط النادي في الموسم الجديد يوم 27 أغسطس المقبل بالمشاركة في المعرض الدولي للصيد والفروسية بأبوظبي والذي يستمر حتى 31 من الشهر ذاته.

كما تقرر زيادة عدد المنافسات في الموسم الجديد بإضافة بطولتين لمزيد من التطوير، على أن يكون موعد انطلاق المنافسات 8 نوفمبر المقبل، بإقامة المباراة الخيرية السنوية تحت شعار «بينك بولو»، مع المشاركة في بطولة نادي دبي للبولو والفروسية، من 16 إلى 29 نوفمبر، إضافة إلى تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة الدولية للبولو لمستوى ما بين 10-12 هاند كاب، ويشهد يوم 25 ديسمبر افتتاح بطولة كأس غنتوت الذهبي، لمستوى ما بين 4 – 6 (هاند كاب).

كما يشارك فريق غنتوت خلال الفترة من 23 يناير إلى 7 فبراير المقبلين، في بطولة كأس دبي الفضي للبولو، وينظم النادي يوم 14 فبراير يوم الأمل لأصحاب الهمم، بجانب تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والمجتمعية، التي يحرص النادي على تنظيمها سنوياً.