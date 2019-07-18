4 ميداليات لـ«جوجيتسو الإمارات» في افتتاح «الآسيوية»

المصدر: أولان باتور - البيان الرياضي

حلق لاعبو منتخبنا الوطني بأربع ميداليات ملونة في اليوم الأول من النسخة الرابعة للبطولة الآسيوية للجوجيتسو، التي تقام في العاصمة المنغولية أولان باتور وتختتم السبت المقبل، وافتتحت البطولة أمس بصالة قصر المصارعة، وسط أجواء احتفالية رائعة على أنغام الفلكور المنغولي، وحضر الافتتاح عبد الله عبد الرحمن الطنيجي سفير الدولة لدى منغوليا، ومكتوم راشد الحبسي القنصل العام للسفارة، واليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو ومبارك المنهالي مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الآسيوي.

الكتبي يحصد الذهب

وتوج نجم منتخبنا فيصل الكتبي بذهبية وزن تحت 85 كغ بعد الفوز على القيرغيستاني في المباراة النهائية، وشهد اللقاء تألق نجم منتخبنا الوطني حيث سيطر على المنازلة من البداية وحتى النهاية ونجح في التفوق بثماني نقاط مقابل لاشيء، فيما حصد يحيى الحمادي برونزية وزن فوق 94 وفاز سلطان آل على ببرونزية الوزن نفسه، فيما كانت الميدالية البرونزية الثالثة من نصيب محمد السويدي في وزن تحت 69 كغ، وأهدى الكتبي ذهبية آسيا إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا أقل ما يقدمه للوطن ولقيادته وشعبه، وشدد على أن المشوار نحو الذهب كان غاية في الصعوبة لكن العزيمة والرغبة في رفع راية الوطن هما المحركان الرئيسيان لتحقيق هذا الإنجاز، وأضاف: لقد أكدنا أن الإمارات تستحق صدارة القارة دائماً وهذا ما نسعى لتأكيده على أرض الواقع من بطولة إلى أخرى وشدد على أن القادم أفضل والإمارات سوف تحقق المزيد من الإنجازات العالمية والقارية.

إشادة بالتنظيم

وتحدث فهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد الآسيوي للحضور في كلمة خلال مراسم حفل الافتتاح، وجه خلالها الشكر إلى الحكومة المنغولية والاتحاد المنغولي للعبة على استضافة البطولة، وأكد أن إقامة الحدث في العاصمة أولان باتور جاء في إطار السعي الدائم للاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي على نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين بها في شتى أنحاء القارة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وأشاد بالحفاوة الكبيرة من الشعب المنغولي، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة على العمل الرائع والتنظيم المميز على الصعيد الفني وكذلك على الصعيد الجماهيري في ظل الإقبال الرائع على الحضور من المدرجات، وأشاد بحفل الافتتاح مشيراً إلى أنه جاء معبراً عن التراث المنغولي، مؤكداً أن تواجد 21 دولة يؤكد أهميتها للجميع، لاسيما وأن عدد المشاركين تجاوز 350 لاعباً ولاعبة وهو رقم كبير بكل المقاييس ويعد خير دليل على أن الاتحاد القاري يسير في الطريق الصحيح نحو توسيع قاعدة الممارسة في الدول.

أول الغيث

ووجه أمين عام الاتحاد الآسيوي التهنئة للاعبي المنتخب الذين حصدوا أربع ميداليات بالأمس، مؤكداً أنها بداية الغيث والقادم أفضل على صعيد المنافسات للاعبين وكذلك للاعبات، وعبر عن ثقته التامة في قدرة لاعبي الإمارات على زيادة غلة الميداليات الملونة والتحليق في سماء القارة الصفراء.

رسالة محبة

أكد عبد الله عبد الرحمن الطنيجي سفير الدولة لدى جمهورية منغوليا، أن النجاح الذي تحققه الجوجيتسو يعد درساً من دروس النجاح الإماراتي ليس على الصعيد المحلي فقط ولكن على الصعيد الدولي والقاري أيضاً، وأشاد بالشكل الرائع للبطولة الآسيوية في منغوليا مشيراً إلى أنها رسالة محبة ووئام من الإمارات إلى قارتها الحبيبة، ووجه التحية إلى القائمين على هذه اللعبة على رأسهم عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، مؤكداً أن ما يقدمه فريق عمل الاتحاد يعد نموذجاً يحتذى به في شتى المجالات، لاسيما في ظل النجاحات منقطعة النظير التي تحققت على مدار سنوات قصيرة.