«كاراتيه آسيا» نحو التغيير بقيادة إماراتية

المصدر: أوزبكستان - علي شدهان

بات في حكم المؤكد دخول «كاراتيه آسيا» في مرحلة جديدة عنوانها الأبرز، التغيير الشامل بقيادة ورؤى وترتيبات إماراتية خالصة عبر اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، مرشح الدولة لخوض غمار الانتخابات القارية الحامية على منصب الرئيس للدورة الجديدة، والتي تجرى اليوم الخميس في العاصمة الأوزبكية طشقند على هامش النسخة 14 من البطولة الآسيوية للرجال والسيدات.

الرزوقي مرشح للرئاسة

ويتصدر مرشحنا الرزوقي المشهد الآسيوي، باكتساح تام، ليس لأنه الأوفر حظاً والأقرب إلى منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه فحسب، بل لأنه قاد وطوال 3 أيام متتالية تحركات مضنية مع مختلف أقطاب «كاراتيه آسيا»، بمعية الإسباني انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، من أجل ترتيب الأوراق، قبل الدخول إلى قاعة الانتخابات اليوم، وزاد محور أو منطقة غرب آسيا والذي يضم 12 دولة كلها عربية، الموقف سخونة وتعقيداً، بعدما تقدم 5 أعضاء للترشح لنيل العضوية، فيما المطلوب عضوين فقط، فيما حسمت بقية المناطق الأخرى من القارة الصفراء مواقفها مبكراً، وقدمت مرشحيها حسب الاستحقاق الانتخابي لكل منطقة دون أدنى تعقيدات كما يحدث في غرب آسيا!

ونظراً لمستوى الإدارة المتدني طوال أكثر من ربع قرن، وتراكم جبل من الأخطاء، خلال تلك الفترة التي قادها تشانع غوانغ هيو الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي، فإن تعلق رؤساء الاتحادات الأعضاء في الاتحاد القاري، ظهرت بقوة وجلاء بمرشح الإمارات اللواء «م» الرزوقي، من أجل إحداث التغيير المنشود، وهذا ما أكد عليه عدد كبير من رؤساء تلك الاتحادات في القارة الصفراء.