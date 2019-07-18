ستارك ينضم لفريق فورمولا1 لمؤسسة الفيكتوري تيم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم، انضمام المتسابق العالمي السويدي اريك ستارك نجم سباقات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1» رسمياً، ليدعم مسيرة الفريق في البطولة العالمية في موسم 2019، بموجب عقد يستمر حتى نهاية موسم 2021، وسيدافع النجم السويدي عن ألوان الفريق الأزرق في الجولات المتبقية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي بدأها هذا العام مع الفريق الفرنسي مافيريك، لكنه لم يحقق الانطلاقة المطلوبة، ليجد متنفساً جديداً بالانضمام إلى فريق الفيكتوري تيم، ويملك اريك ستارك والذي يبلغ من العمر 28 عاماً، سجلاً رياضياً حافلاً بالإنجازات، حيث بدأ حياته الرياضية مبكراً في سن الثانية عشرة، حيث فاز بلقب بطولة السويد لفئة أس-250 عام 2002، وواصل مسيرته في عالم السباقات ليتوج بطلاً لإقليم نورديك في أف 4 أس عام 2006 والذي شهد فوزه بلقب أس آل 60، قبل أن يحقق لقب البطولة السويدية لفئة تي 400، وانتقل المتسابق السويدي منذ عام 2011 لعالم سباقات فورمولا 2 ليتوج بطلاً للعالم أربع مرات أعوام 2011 و2012 و2013 و2014.

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إن انضمام ستارك إلى قائمة الفريق يعزز من فرص المنافسة على اللقب العالمي للفورمولا1، خاصة وأنه واحد من أمهر المتسابقين في الساحة العالمية حالياً.