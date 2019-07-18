اعتماد 20 نادياً لحضور العمومية التكميلية لاتحاد القوى 7 أكتوبر

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

عقدت لجنة انتخابات اتحاد ألعاب القوى مؤتمراً صحافياً صباح أمس في مقر الاتحاد بدبي برئاسة محمد العامري رئيس اللجنة والمستشار يوسف أحمد عضو اللجنة وحسن المرزوقي المتحدث الرسمي باسم اللجنة، وكشفت فيها عن جدول الانتخابات المقبلة وأهم بنود اللائحة الانتخابية، وأكد محمد العامري رئيس اللجنة أن اللجنة مستقلة ومنتخبة من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى ولا تتبع لأي جهة ومخولة بالكامل في إدارة العملية الانتخابية. وقد تم تشكيل لجنة خاصة للنظر في الطعون برئاسة المستشار حمدان الزيودي.

كما اعتمدت لجنة الانتخابات عدد 20 نادياً يحق لها حضور الجمعية العمومية التكميلية والمقرر لها يوم 7 أكتوبر المقبل، وتملك حق التصويت والترشيح والاقتراع، وأكدت اللجنة أنه سيتم انتخاب رئيس الاتحاد وعضو نسائي وأربعة أعضاء، وسيكون العضو السابع معيناً من قبل رئيس الاتحاد، على أن توافق عليه الجمعية العمومية، وسيتم اعتبار فترة المجلس فترة تكميلية ويمنع الازدواجية كما تنص لوائح الهيئة العامة للرياضة، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يضم لعضويته كل من يتمتع بعضوية مجلس إدارة المكتب التنفيذي لأي من الاتحادين الدولي أو الآسيوي، وتم توزيع الاستمارات الثلاث على الأندية مع فتح باب الترشح يوم 30 الجاري.