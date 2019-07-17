«كاراتيه الإمارات» تحلم بأولمبياد طوكيو عبر طشقند

المصدر: أوزبكستان-علي شدهان

تأمل «كاراتيه الإمارات» بتحقيق حلمها الأكبر بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو.

وذلك عبر العاصمة الأوزبكية طشقند التي تحتضن حالياً منافسات البطولة الآسيوية بنسختها الـ 14، وهي النسخة التي تشهد تطبيق قرار تاريخي اتخذه الاتحاد الدولي مؤخراً، ويقضي بتأهل اللاعب أو المنتخب الحاصل على الميدالية الذهبية مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 دون التوقف عند تراكم رصيد النقاط.

استقبال مميز

وحظي الوفد الإداري لبعثة «كاراتيه الإمارات» باستقبال مميز عند وصوله إلى العاصمة الأوزبكية طشقند أمس الثلاثاء، والذي يترأسه، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، مرشح الإمارات لخوض غمار انتخابات الاتحاد القاري على منصب الرئاسة.

ويضم راشد عبدالمجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للدورة الحالية، المرشح الثاني للدولة في انتخابات الاتحاد الآسيوي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد القاري، ومحمود السيد السكرتير الإداري لاتحاد الإمارات للكاراتيه.

وجابر جاسم الحكم الدولي، حيث تقدم راشد علي المزروعي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة في أوزبكستان، كوكبة المستقبلين في مطار طشقند الدولي، إضافة إلى علم جون ملاييف رئيس الاتحاد الأوزبكي للكاراتيه، وعدد من أعضاء الاتحاد.

سلسلة لقاءات

وتمنى المزروعي أن يحالف النجاح وفد «كاراتيه الإمارات» سواء في الانتخابات أو على صعيد المنافسات لمنتخبي الرجال والسيدات في البطولة الآسيوية 14، وأجرى وفد «كاراتيه الإمارات» برئاسة اللواء «م» سلسلة لقاءت مثمرة أمس مع عدد من المسؤولين الرياضيين في أوزبكستان لتقوية العلاقات الرياضية بين البلدين، وتنسيق المواقف قبل الدخول في انتخابات الاتحاد الآسيوي غداً.

وصول منتخبنا اليوم

وتصل بعثة «كاراتيه الإمارات» اليوم إلى أوزبكستان، وتضم منتخبي الرجال والسيدات المؤلفين من، وحيد حسيني مدرب «كوميتيه»، ونادر بيجي مدرب «كاتا»، و6 لاعبات ولاعبين هم، حماد سهيل الغفلي فردي «كوميتيه» رجال تحت 60 كغم، وأحمد سالم باصليب فردي «كوميتيه» رجال تحت 67 كغ، ومروان عبدالله المازمي فردي وجماعي رجال «الكاتا».

وأمين العوضي وخليفة العبار جماعي رجال «الكاتا»، وحوراء محمد عباس فردي «كوميتيه» سيدات تحت 50 كغ، وأعرب راشد آل علي عن قناعته بأن مروان المازمي نجم «كاراتيه الإمارات»، مؤهل وجدير ببلوغ أولمبياد طوكيو 2020، نظراً لمستوى التحدي الذي غالباً ما يتسم به، واستعداده شبه الدائم لخوض أصعب المباريات في أكبر البطولات، منوهاً إلى أن ثلاثي «الكاتا» المؤلف من مروان المازمي وأمين العوضي وخليفة العبار، مرشح أيضاً لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة الآسيوية بطشقند.

ألمع النجوم

وشدد راشد عبدالمجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، على أن البطولة الآسيوية غالباً ما تكتسب أهمية كبيرة في أجندة الاتحاد القاري باعتبارها اهم وأكبر مسابقاته على الإطلاق، وكثيراً ما تحظى بمشاركة واسعة من ألمع نجوم ونجمات القارة الصفراء.

لافتاً إلى أن القرار غير المسبوق للاتحاد الدولي بتأهل أصحاب الميدالية الذهبية إلى أولمبياد طوكيو 2020، رفع من مستوى المنافسة والندية والتوقعات بأن تكون النسخة 14 الأقوى والأكثر إثارة، وأشار راشد إلى أن البطولة الآسيوية في أوزبكستان، تمثل فرصة كبيرة لتحقيق الطموح المشروع والحلم الكبير لأبناء أسرة «كاراتيه الإمارات» في الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تعتبر المرة الأولى التي تظهر فيها لعبة الكاراتيه في الأولمبياد، ما يمنح الإنجاز قيمة تاريخية حقيقية لا يمكن أن تغادر الذاكرة.