فيسبرجر يتربّع على قمة السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم النمساوي بيرند فيسبرجر إلى قمة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد حصوله على أول لقب له في سلسلة روليكس بحصده لقب بطولة أسكتلندا المفتوحة بعدما تغلب على الفرنسي بنجامين هيبرت في جولة فاصلة حبست الأنفاس.

وذلك وسط اشتداد المنافسة في الجولة الأوروبية لحجز المقاعد المؤهلة إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تعد البطولة الختامية وتقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، ويعد هذا الفوز السادس لفيسبرجر في الجولة الأوروبية، وجعله يحصد 1165 نقطة لينتقل من المركز السابع إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم.

ورغم فشل هيبرت بالفوز بأول لقب له في الجولة الأوروبية، إلا أنه استطاع الدخول إلى قائمة العشر الأوائل «التوب 10».