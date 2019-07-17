جوجيتسو الإمارات يدشن «الآسيوية» في 4 أوزان

المصدر: أولان باتور - البيان الرياضي

تبدأ اليوم منافسات بطولة آسيا للجوجيتسو بالعاصمة المنغولية أولان باتور، التي تستمر حتى السبت المقبل، وتقام البطولة على صالة قصر المصارعة في قلب المدينة المنغولية.

ويشارك في المنافسات 352 لاعباً ولاعبة من 21 دولة من مختلف أرجاء قارة آسيا، فيما يمثل منتخبنا الوطني 20 لاعباً ولاعبة بواقع 14 لاعباً وست لاعبات، وينافس لاعبونا في أربعة أوزان خلال منافسات اليوم هي 69 كغ و77 كغ و85 كغ وفوق 94 كغ، ويلعب فيصل الكتبي في وزن 85 كغ فيما يلعب يحيى الحمادي في وزن فوق 94 كغ ويخوض محمد القبيسي.

ومحمد العمري منافسات وزن 77 كغ، فيما ينافس محمد السويدي وعبد الله الجنيبي في وزن 69 كغ، واختتم منتخبنا الوطني تدريباته الاستعدادية للبطولة ظهر أمس تحت قيادة البرازيلي ريمون، كما خضع اللاعبون الذين سوف يشاركون في نزالات اليوم لإجراءات الوزن تحت إشراف اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الآسيوي.

افتتاح فلكلوري

ويقام حفل افتتاح البطولة القارية عند الرابعة مساء بتوقيت منغوليا الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات، ويتضمن الحفل مجموعة فقرات من الفلكلور المنغولي التي تقدمها فرقة وطنية، كما يتضمن طابور عرض للمنتخبات المشاركة في المنافسات على أن يرتدي كل منتخب الزي الوطني الخاص به، وعقب نهاية فقرات حفل الافتتاح يلقي رئيس الاتحاد المنغولي كلمة ترحيبية .

وكذلك يلقي مسؤول حكومي كلمة أخرى يرحب فيها بضيوف بلاده، ثم تختتم الكلمات بحديث لفهد علي أمين عام الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو.

استعداد تام

وأكد فيصل الكتبي نجم منتخبنا الوطني استعداد لاعبي الإمارات التام للمنافسة في مختلف أوزان البطولة، مؤكداً أن الجميع سوف يقاتل من أجل المنافسة على الذهب فقط، وقال: البطولة لها أهمية خاصة لاسيما وأنها تأتي بعد الجائزة الكبرى في كازاخستان والتي حقق خلالها المنتخب نتائج أكثر من رائعة ويسعى لمواصلة النجاحات من خلال هذا المحفل القاري الكبير.

كما أنها الحدث الأهم على صعيد القارة ونسعى كمنتخب الإمارات للتأكيد على أننا على قمة منتخبات القارة في الجوجيتسو في ظل توفير كافة متطلبات النجاح.

تحقيق الأهداف

وأضاف الكتبي: هناك أيضاً أهداف أخرى نسعى إلى تحقيقها من خلال المشاركة في هذا الحدث الكبير أبرزها وأهمها تجميع أكبر عدد من النقاط التي تؤهل للألعاب العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية العام بعد المقبل، وشدد على أن جميع اللاعبين لديهم رغبة عارمة في مواصلة التحديات وحصد الميداليات، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وكذلك من اتحاد الجوجيتسو.

مشدداً على أن الجميع تعاهدوا على أن يكون الفوز بذهب الأوزان التي يشارك فيها منتخب الإمارات هو الهدية التي يعود بها الجميع إلى أرض الوطن، وتمنى أن يكون التوفيق حليف جميع اللاعبين وأن تتحقق الأهداف المرجوة من هذا المشاركة المهمة للجميع سواء اللاعبين أو اتحاد اللعبة وكذلك الاتحاد القاري، وأعرب الكتبي عن سعادته الكبيرة بالتطور الملحوظ للعبة على مستوى قارة آسيا.

مؤكداً أن مشاركة 21 دولة بأكثر من 350 لاعباً ولاعبة هو نجاح للحدث قبل بدايته، كما أنه دليل نجاح كبير للاتحاد القاري الذي يبذل كل ما في طاقته لتطوير ونشر اللعبة.

شرف كبير

وبدوره، قال زايد الكثيري لاعب منتخبنا الوطني المشارك في البطولة إن التواجد في الحدث القاري شرف لأي لاعب، وأكد أن مشاركته سوف تضاعف من خبراته الدولية وسوف تساهم في رفع مستواه الفني فضلاً عن الاستفادة من الاحتكاك بمدارس فنية مختلفة.

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خاض منتخبنا الوطني تدريبات يومية على مدار الفترة الماضية لمدة وصلت إلى خمس ساعات، حيث خاض اللاعبون التدريبات على ثلاث مرات وتجاوزت مدة التدريب الواحد الساعة ونصف الساعة.