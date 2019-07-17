الشرقي يجتمع مع «تنظيمية» مونديال بناء الأجسام

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تمهيداً لاستضافة الإمارات بطولة العالم لبناء الأجسام، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خلال الفترة من (5 ـ 10) نوفمبر العام الحالي، ترأس الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة المنظمة للمونديال العالمي.

وذلك بحضور خليل معروف مدير اللجنة المنظمة لبطولة العالم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وتضمن الاجتماع مراجعة ما تم إنجازه من استعدادات للبطولة، التي ستقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، والاطلاع على قانون المشاركة في بطولة العالم لجميع المنتخبات وقوانينها الخاصة.

وفي ما يتعلق بالأوزان المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، فضلاً عن مواعيد الوصول والمغادرة، والتنسيق بين لجان العمل المشتركة.

واستمع الشيخ عبد الله الشرقي، لكافة التفاصيل الفنية والإدارية التي قدمها مدير اللجنة المنظمة لبطولة العالم خليل معروف، مبدياً سعادته للجهود المبذولة ومؤكداً أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، لن يدخر جهداً من أجل أن تتواصل نجاحات الرياضة الإماراتية بشكل يتناسب ومكانتها العالمية المميزة.

وأشاد الشرقي بالنجاحات المتميزة لإمارة الفجيرة، خلال استضافتها للكثير من البطولات الدولية الرفيعة المستوى، بمختلف الألعاب، ومنها منافسات بناء الأجسام، معبراً عن ثقته الكبيرة، في أن تحظى بطولة العالم المقبلة، بنجاحات باهرة تضاف إلى الصورة المثالية التي كان عليها إخراج البطولات السابقة.

يذكر أن الفجيرة تستضيف سنوياً بطولتها الدولية المفتوحة للأجسام، منذ نحو 18 عاماً وتعتبر إحدى أقوى وأفضل البطولات الدولية.