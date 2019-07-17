الهاملي يحفز أصحاب الهمم في «عالمية رفعات القوة»

المصدر: كازاخستان - البيان الرياضي

وصل محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة أصحاب الهمم، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، إلى كازاخستان للانضمام إلى بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، المشاركة في بطولة العالم لرفعات القوة والتي انطلقت منافساتها أمس، بمشاركة 464 لاعباً ولاعبة يمثلون 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، جاؤوا ليتنافسوا في حصد الألقاب.

وعقد الهاملي اجتماعاً بأعضاء البعثة مساء أمس، في مقر إقامتهم، لشحذ هممهم وإلهاب حماسهم بغية تحقيق إنجاز جديد لرياضة أصحاب الهمم، معرباً عن سعادته بتواجد «أصحاب الهمم» في بطولة عالمية لرفعات القوة وبهذا الحجم، مثمناً جهد الأندية الشريك الأصيل مع الاتحاد في توفير عوامل النجاح للاعبين واللاعبات من أجل تحقيق طموحاتهم في المحافل العالمية والقارية والدولية.

وقال: إن اتحاد أصحاب الهمم لن يألو جهداً في تهيئة المناخ الملائم للاعبين، وأضاف: "إن أبطالنا دائماً على قدر المسؤولية، وأن اللاعبين لا يحتاجون إلى وصايا قبل المشاركة في المسابقات المختلفة. واطلع الهاملي على آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشاركة منتخبنا الوطني.

تأجيل

أجلت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفعات القوة منافسات الإناث في اليوم الثالث للبطولة بسبب حريق نشب بالصالة الرياضية، مما أدى إلى تدخل رجال الدفاع المدني والسيطرة عليه وإخماد الحريق، وتم إخلاء الصالة الرياضية حفاظاً على سلامة الجميع، مما أدى إلى تأجيل مسابقات فئة الإناث في اليوم الثالث للبطولة.