حارب: نثق بتألق «أكس كات» في سباق إيطاليا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتوجه إلى مدينة ستريسا الإيطالية نهاية الأسبوع الجاري، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، لمتابعة منافسات جائزة إيطاليا الكبرى للزوارق السريعة «أكس كات» أولى جولات بطولة العالم 2019.

والتي تبدأ بعد غد، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من الدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي أم )، وتأتي دعوة رئيس الاتحاد الدولي تقديراً لمكانة مجلس دبي الرياضي كمؤسسة رائدة ترعى جميع الرياضات في دبي ومن بينها الرياضات البحرية.

وكذلك للمكانة المتميزة التي يحظى بها أمين عام مجلس دبي الرياضي كواحد من القيادات الرياضية المؤثرة في الرياضات البحرية على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، كما يحظى سعيد حارب بتقدير الأسرة الدولية للرياضات البحرية لجهوده الكبيرة في تطوير الرياضات البحرية، وحصل في عام 2012 على أعلى وسام يمنحه الاتحاد الدولي للشخصيات المؤثرة في دعم وتطوير الرياضات البحرية على مستوى العالم.

وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة موناكو لتتويج أبطال العام في الرياضية البحرية. وعبّر حارب عن سروره بتلبية الدعوة، وأكد أنه سيلتقي خلال الزيارة بالدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي وكذلك فيتشينزو لوكانياني رئيس الاتحاد الإيطالي للرياضات البحرية، كما عبّر حارب عن سعادته بالتطور والمكانة التي بلغتها هذه البطولة،

وأعرب عن ثقته بتألق زوارق الإمارات في البطولة العالمية واستمرار تواجدها على منصات التتويج بفضل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها أبناء الدولة سواء من المؤسسات التي تشكل الفرق أو الكوادر الإدارية والفنية والسائقين الذين يشهد العالم لهم بالتفوق والريادة.