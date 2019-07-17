إشادة عالمية بإنجاز فورمولا أبوظبي في «التحدي الكلاسيكي»

المصدر: بولندا - البيان الرياضي

تواصلت ردود الأفعال العالمية والإيجابية على الساحة الرياضية بعد تحقيق فريق أبوظبي للزوارق لقب التحدي الكلاسيكي للفورمولا2 لموسم 2019 وتحقيق الذهبية والفضية للمرة الأولى في تاريخه عبر المشاركة في هذه البطولة التي أقيمت على جزأين الأول في روين الفرنسية في مايو الماضي والثاني في أوجستو البولندية قبل أيام.

وسارع موقع الاتحاد الدولي للرياضات البحرية بنشر تغطية خاصة على موقعه الإلكتروني بالإشادة بفريق أبوظبي وتهنئة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة بتحقيق الإنجاز للمرة الأولى والظفر بأحد أصعب المراكز التي يحلم بها محترفو الرياضة والمشاركون في هذه البطولة.

إنجاز طال انتظاره

وجاء انجاز أبوظبي بحمل الميداليات والكؤوس بعد انطلاق البطولة بـ 56 عاماً كي يكون أول فريق إماراتي عربي يحقق اللقب والفضية معاً في نفس الوقت، كما جاء التفوق أيضا كي يكمل سلسلة طويلة من الانجازات والألقاب في الفترة الماضية وبدون توقف للفريق الذي تسيد البحر الآن بلا منازع خاصة وأنه الآن قد حقق ألقاب كل البطولات البحرية التي يشارك من خلالها.

بالإضافة إلى مواصلته الدفاع عن أكثر من لقب في ما بقي من أحداث الموسم الدولية، كما لفت الأنظار بأدائه رفيع المستوى والتفوق الرياضي البحري.

إشادة دولية

وتلقى فريق أبوظبي إشادة قوية من جوردون سيذرلاند الحكم والمشرف الدولي للسباقات في الاتحاد الدولي للرياضات البحرية عقب انتهاء منافسات تحدي في بولندا حيث أكد جوردون في كلمة له أن فريق أبوظبي هو الأفضل حالياً على الساحة الرياضية البحرية بدون أن يكون له أي ند، وهو الأكثر تألقاً بين كل أقرانه.

وقال جوردون في كلمة لفريق أبوظبي: قمتم بعمل استثنائي وعلى درجة عالية جداً من الاحتراف، ولا أرى أي فريق آخر ينافسكم على سطح الماء خاصة وأن فريق أبوظبي يشارك في بطولات عديدة وبشكل استثنائي جداً لم نشهده من قبل.

وأضاف جوردون: ما يذهلنا أكثر هو أن الفريق قد أكمل ثلاثة أسابيع متواصلة في القارة الأوروبية وخرج من كل جولة وبطولة بألقاب وأرقام متميزة، ولا يزال أمامه أيضا أسبوع يشارك من خلاله الأسبوع المقبل في إيطاليا في أولى جولات بطولة العالم لزوارق الاكس كات.

ولذلك أرى أن الفريق قد وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج الفني والاحترافي، نرجو أن يستمر على نفس النهج والمستوى خاصة وأنه يضم الآن شريحة من أفضل المتسابقين والكوادر المتميزة.

وحملت كلمات جوردون لفريق أبوظبي قيمة كبيرة خاصة وأنها شهادة جاءت من مستوى عال في الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، والذي أعلن عن الريادة لفريق أبوظبي الإماراتي على المستوى الدولي.

ارتياح الرميثي

ومن جهته، أبدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي الارتياح الكبير بعد ردود الأفعال العالمية حول انجاز فريق أبوظبي، وأكد أن شهادة جوردون هي شهادة من البيت الأول والأكبر للرياضة البحرية على مستوى العالم وقال: أن تأتي الإشادة من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية لفريق أبوظبي بأنه الأفضل حالياً على مستوى الرياضة البحرية فهي إشادة ووسام للرياضة الإماراتية، ونفخر كثيراً أن نمثل الإمارات خير تمثيل في المنافسات البحرية المختلفة.

التحدي العالمي

أكد سالم الرميثي أن البعثة طوت صفحة التحدي الكلاسيكي وتنظر بجدية إلى التحدي المقبل والجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الاكس كات والتي ستنطلق بعد أيام في إيطاليا، وقال نريد أن نكمل سلسلة التفوق بدون أي توقف وأن ننهي مشاركة استمرت لأربعة أسابيع بأجمل هدية للإمارات، وهي الاستمرار برفع علم الدولة في كل مدينة نشارك ونحضر من خلالها.