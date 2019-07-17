منتخب الأمل للجودو يشارك في بطولة غرب آسيا بالأردن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تغادر البلاد يوم غد بعثة منتخبنا الوطني لفئتي الشباب والناشئين للجودو إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين والشباب للجودو للمنتخبات والأندية الآسيوية تحت 15 سنة و18 سنة وتحت 21 سنة.

والتي تنطلق غداً وتستمر حتى 23 يوليو الحالي، ويرأس بعثة منتخبنا الوطني للفئات العمرية محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، تضم المدرب الياباني هاراجوتشي نويا، و6 لاعبين، وتقام منافسات البطولة بصالة مدينة الحسين الرياضية في عمان، وسط مشاركة كبيرة من المنتخبات والأندية الآسيوية، والتي تشهد عودة الرياضة الكويتية للساحة التنافسية من خلال تلك البطولة على مستوى الأندية، وتبدأ فعاليات البطولة بتسجيل مشاركة الفرق بعد وصولها استعداداً لقرعة البطولة مساء بعد غدٍ.