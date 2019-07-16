عارف الزفين: لن نتنازل عن المركز الأول

المصدر: دبي-علي الظاهري

تغادر بعثة فريق زورق شرطة دبي إلى إيطاليا اليوم، بقيادة الثنائي العالمي، البطل عارف الزفين والبطل نادر بن هندي، للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات».

. ويشهد السباق الذي سيقام في بحيرة ستريسا بإيطاليا، مشاركة العديد من دول العالم، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية والنرويج والسويد وأستراليا وإيطاليا وروسيا، إلى جانب الإمارات، والتي حققت لقب النسخة الماضية عبر فريق زورق شرطة دبي.

وأكد بطلنا العالمي عارف الزفين، أن فريق زورق شرطة دبي، جاهز للتحدي لبطولة العالم، ولن يتنازل عن المركز الأول في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم في إيطاليا، حيث يتطلع الفريق إلى مواصلة نجاحاته، والمحافظة على اللقب الذي أحرزه العام الماضي، مشيراً إلى أن نسبة تطوير أداء الزورق بلغت من 40 % إلى 50 %، ما يدعو إلى التفاؤل من أجل حصد نتائج أفضل في الفترة المقبلة.

وكشف الزفين لـ «البيان الرياضي»، أن زورق شرطة دبي، تصدر بطولة العالم في الموسم الماضي إلا أن الحظ لم يحالفه، وتراجع إلى مركز الوصافة قبل إسدال الستار على البطولة، بسبب عطل بسيط تعرض له الزورق في الجولة التي أقيمت في الصين، مشيراً إلى أن العطل الذي لا تتجاوز تكلفة إصلاحه 5 دراهم، أثر في نتائج الفريق، إلا أن زورق شرطة دبي استطاع إنهاء الموسم متصدراً بطولة سباقات السرعة.

فخر واعتزاز

وأعرب الزفين عن فخره واعتزازه بأن يتميز زورق شرطة دبي، بوجود كفاءات وطنية بنسبة 100 %، تقف خلف الإنجازات التي سطرها الزورق في مختلف سباقات العالم، سواء من المتسابقين أو الجهازين الفني والإداري، وجميع أعضاء الفريق الآخرين، ما يعكس قدرة أبناء الإمارات على الريادة العالمية في مختلف المجالات، منها مجال السباقات البحرية، الذي يشهد منافسة عالمية من مختلف الفرق والدول، موضحاً أن الفريق الذي تقوده سواعد إماراتية، سيكون على قدر التحدي والطموح دائماً، من أجل تحقيق المركز الأول دائماً، ورفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل العالمية.

وثمن الزفين الدعم المادي والمعنوي الذي يحظى به الفريق من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعلى تشجيعه ومتابعته المستمرة، وتعزيز روح الفريق لدى الأعضاء، ما قاد إلى تحقيق العديد من الإنجازات العالمية، واعتلاء منصات التتويج، مشيداً بجهود جميع أعضاء الفريق، والدعم من عيسى خرباش مدير الفريق.

وكشف الزفين، أن التحدي المقبل سيشهد منافسة قوية، خاصة من أبرز المنافسين، وهو الزورق الأسترالي الذي يحمل رقم 11، والزورق الإيطالي رقم 10، والزورق النرويجي رقم 8، وستكون الأيام الثلاثة الأولى للبطولة حافلة بالندية والإثارة.

حيث سيتضمن برنامج المنافسات، إقامة سباقات التجارب الحرة يوم الجمعة المقبل، يليه يوم السبت سباق السرعة، والذي حقق فريق زورق شرطة دبي فيه المركز الأول في العام الماضي، ثم يوم السبت سيقام السباق الرئيس، يليه السباق الختامي يوم الأحد، وسيتم احتساب النقاط في آخر سباقين.

إنجازات

وحقق زورق شرطة دبي، العديد من الإنجازات العالمية، أبرزها الفوز بكأس الجولة الأولى ولقب السرعة في النسختين الماضيتين من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة الإكس كات في الفجيرة، والفوز بلقب جائزة ستريسا الكبرى في ختام الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «إكس كات»، التي أقيمت في مدينة ستريسا الإيطالية، وغيرها العديد من البطولات والألقاب.

ويتكون فريق شرطة دبي من المتسابقين عارف الزفين ونادر بن هندي، وعيسى بن خرباش مدير الفريق، وأحمد العيالي المهيري نائب مدير الفريق، ونبيل بوحمرا مدير الإعلام، وخالد عامر مدير الجهاز الفني، وعبد الله نادر بن هندي.

32

يعتبر الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، هما الأكثر تتويجاً بالألقاب على مستوى العالم، برصيد 32 بطولة، موزعة بين البطلين في غضون 10 سنوات، من 2006 حتى 2019، وهو الرقم الذي لم يحققه أي متسابق في دول العالم الأخرى، على مستوى سباقات الزوارق.