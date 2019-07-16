تنظيمية دول التعاون للجودو تجتمع في الكويت

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

عقدت اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للجودو اجتماعاً لها في دولة الكويت برئاسة الكويتي عبيد زايد العنزي وبحضور العميد خالد العريني، والعميد ناصر الغنام (السعودية)، وأحمد سليمان البلوشي (الإمارات) والأمين العام الكويتي يوسف دلي.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على إعادة تسمية عضوية اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لتتكون اللجنة من محمد جاسم عن دولة الإمارات، يوسف دلي عن دولة الكويت (الأمين العام) ناصر الغنام عن السعودية. وقررت اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للجودو في اجتماعها الموافقة على إعادة تسمية عضوية اللجنة الفنية من ناصر التميمي (الإمارات) حسين المالكي (السعودية) .

ومحمد سالم نهار (الكويت). كما تمت مناقشة واستعراض برنامج البطولات الخليجية للجودو، وتقرر إقامة البطولة الخليجية رقم 21 (تحت 15 سنة وتحت 21 سنة) وبطولة الكاتا في دولة الكويت، وذلك يوم 15 سبتمبر 2019 بعد عودة الرياضة الكويتية لمكانها الطبيعي.

وتمت الموافقة على استضافة البطولة الخليجية رقم 22 بالمملكة العربية السعودية في 2020.. وتمت الموافقة والتجديد بالتزكية لرئيس اللجنة التنظيمية للجودو الكويتي عبيد العنزي.. كما تمت تسمية الكويتي يوسف دلي أميناً عاماً للجنة التنظيمية.