مجلس إدارة نادي غنتوت الجديد يعقد اجتماعه الأول اليوم

المصدر: غنتوت - البيان الرياضي

يعقد مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو في الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء اجتماعه الأول بمقره في نادي غنتوت، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد بقرار من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في الثالث من يوليو الحالي.

ونص القرار على تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وعضوية كل من سعيد بن حوفان المنصوري «نائباً للرئيس»، ومطر سهيل اليبهوني، وفارس سهيل اليبهوني، وعبد الله محمد أحمد عبد الله دسمال السويدي، وناصر عبد الله سالم سعيد الشامسي، وعلي سالم حمد مسعود المري.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول الهيكل التنظيمي، ودراسة الاستراتيجية، واختيار مقرر لمجلس إدارة النادي في ثوبه الجديد.