أبوظبي بطلاً للمرحلة الثانية لتحدي بولندا

المصدر: أوجستو - البيان الرياضي

واصل فريق أبوظبي الإماراتي للزوارق السريعة تألقه في منافسات التحدي الكلاسيكي لزوارق الفورمولا2 والذي أقيم في مدينة أوجستو البولندية بعد أن تمكن زورق أبوظبي 36 من إحراز لقب سباق المرحلة الثانية من الجولة، في حين حل في المركز السادس في السباق الثاني، وحقق بهذه النتيجة وصافة العالم وفضية البطولة ليلحق بزورق أبوظبي 35 والذي كان قد حسم اللقب وذهبية البطولة قبل نهاية التحدي بمرحلة كاملة.

ووصل زورق أبوظبي 35 إلى النقطة رقم 50 في الترتيب العام في حين وصل زورق أبوظبي 36 للنقطة رقم 48، وحل ثالثاً على مستوى العالم زورق نافاريك الفرنسي بـ44 نقطة، وحقق الفريق الإماراتي المعادلة الصعبة للمرة الأولى في تاريخه بإحراز اللقب والوصافة في المنافسة، وكي يصل إلى أجمل إنجاز عبر هذه المنافسة الكلاسيكية.

وساهم في صناعة الفوز محاربو فريق أبوظبي الثمانية وهم راشد القمزي، ماجد المنصوري، راشد الرميثي، راشد الطاير، محمد المحيربي، فالح المنصوري، شون تورنتي وتوليو أباتي، حيث صنع الأبطال معاً أجمل صورة للفريق الإماراتي في المشهد الختامي للبطولة.

وهنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي رياضة الإمارات للإنجاز الكبير الذي تحقق على يد الأبطال في المنافسة الكلاسيكية، وأكد أن صناعة هذا الإنجاز لم تأت بسهولة خاصة وأن المنافسة قد بدأت من سباق روين واستمرت حتى أوجستو، وقال: المنافسة امتدت قرابة الـ36 ساعة توزعت على الجزأين الخاصين بالتحدي.

وكان لا بد وأن نحافظ على نفس النهج والرتم طيلة مراحل التحدي، وأن نبقى على نفس الأداء، الحمدلله ابتعدت عنا الأعطال في الأوقات الحرجة، وكانت هناك أعطال بسيطة ولكن بعد أن اجتزنا المراحل الصعبة ووصلنا إلى الاطمئنان إلى النتائج.

وأضاف الرميثي: لدينا الآن عمل كبير وضخم يتركز في البطولات الدولية القادمة وسيكون أمامنا مهمة المشاركة في بطولة العالم للاكس كات بعد أيام قليلة، ولاحقاً مهمة الحفاظ على صدارة الترتيب العام في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 وبطولة العالم لزوارق الفورمولا2 وأيضاً صدارة بطولة العالم للدراجات المائية.

كما حرص سالم الرميثي على تقديم التهنئة بالأداء الرجولي والألقاب التي تحققت إلى مجلس أبوظبي الرياضي، مشيداً بدوره الدائم في تقديم الدعم والمتابعة لفريق أبوظبي في مختلف مشاركاته، وأيضاً الحرص على أن يكون له حضور عالمي من خلال كل المشاركات ورفع لاسم الإمارات في كافة المحافل والبطولات التي يحط الرحال من خلالها.