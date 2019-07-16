الرزوقي مرشح الإمارات لرئاسة «آسيوي الكاراتيه»

المصدر: دبي - علي شدهان

أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه رسمياً، ترشيح اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد الدولي، لخوض معركة انتخابات الاتحاد الآسيوي للدورة الجديدة الممتدة لأربع سنوات قادمة، والمقرر لها أن تجري في العاصمة الأوزبكية طشقند 18 الجاري على هامش البطولة القارية للرجال والسيدات بنسختها الـ 14.

كما أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه ترشيح أمينه العام راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للدورة الحالية، لخوض غمار انتخابات الدورة الجديدة مرشحاً ثانياً للإمارات، مع احتفاظه بفرصة كبيرة جدا في المحافظة على منصب نائب الرئيس للدورة الثانية على التوالي.

وغادر الوفد الإداري لـ «كاراتيه الإمارات» في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين عبر مطار دبي الدولي إلى أوزبكستان، وضم اللواء «م» الرزوقي، وآل علي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي، وجابر جاسم حكماً دولياً، ومحمود السيد سكرتيراً إدارياً.