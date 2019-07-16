مجمع حمدان بن محمد يستضيف بطولة العالم للقوة البدنية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يحتضن مجمع حمدان بن محمد الرياضي خلال الفترة من 18 ولغاية 23 نوفمبر من العام الحالي النسخة المقبلة لمونديال بطولة العالم للقوة البدنية.

وكانت اللجنة المنظمة المكلفة من الاتحاد الدولي للقوة البدنية واتحاد الإمارات للعبة قد تفقدا مكان إقامة البطولة للوقوف على المواصفات العالمية التي يتمتع بها مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، وعقدا اجتماعاً مطولاً تم من خلاله الاعتماد النهائي لذلك.

حيث عبر المجتمعون عن سعادتهم لروعة المكان وتميزه. وأكد محمد عبد الرحيم المري مدير بطولة العالم، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن البطولة ستشهد ولأول مرة تحطيم أرقام قياسية بعدد المشاركين، متوقعا أن يفوق ذلك 1200 مشارك من كلا الجنسين من نحو 60 دولة في العالم.