جمهور المصارعة في الإمارات مذهل جداً

المصدر: دبي - خالد المهيري

يعد النجم الأمريكي من أصل أفريقي كوفي كينغستون من أبرز نجوم منظمة المصارعة الحرة العالمية «WWE»، إذ استطاع خلال فترة قصيرة أن يسجل اسمه في التاريخ، عندما اقتنص لقب بطولة «WWE» للوزن الثقيل العالمي، ليصبح أول مصارع أمريكي من أصل أفريقي ينال اللقب.

«البيان الرياضي» أجرى حواراً هاتفياً مع النجم، وسأله عن التحديات المقبلة في مسيرته.

بعد طول انتظار تحقق الحلم ونلت لقب «WWE»؟

هو حلم وتحقق عقب طول انتظار، أتذكر جيداً كيف بدأت من نقطة الصفر، وها أنا الآن أتربع في القمة، والذي يزيد من سعادتي أن رحلتي في عالم المصارعة الحرة ألهمت الناس وأرسلت رسالة أنه لا شيء مستحيلاً.

ولكن حدثت أشياء كثيرة خلال مسيرتك؟

بالطبع، كانت البداية مع نزالات فردية وبعدها انتقلت إلى النزالات الجماعية مع أصدقائي فريق «نيو داي»، وها أنا الآن أنزال على ألقاب الفردية للمصارعة الحرة، لقد كانت رحلة طويلة، وهدفي هو أن أسجل اسمي ضمن أساطير المنظمة.

إذاً هناك تحديات كبيرة بانتظارك؟

التحديات في الحياة مازالت مستمرة، نعم أصبحت أول أمريكي من أصل أفريقي ينال لقب بطولة «WWE» للوزن الثقيل العالمي، المهم حالياً هو مواصلة المشوار والبقاء في القمة.

ما هو إحساسك بأن تكون أول أمريكي من أصل أفريقي ينال اللقب؟

مثير ومذهل، لقد سجل اسمي في سجلات تاريخ المنظمة، وهذا أمر لم أتوقعه نهائياً، لقد سنحت لي الفرصة لزيارة موطني الأصلي غانا، وهناك الجماهير كانت تشعر بالفخر والاعتزاز بالإنجاز الذي حققته على الحلبات.

هل أثرت أضواء الشهرة على حياتك؟

انظر، العمل في المصارعة مشوق جداً، قبلها عملت في وظيفة عادية جداً ولم أشعر بالإثارة أو دعنا نقول الرغبة لتقديم المزيد، لأنها مليئة بالروتين، ولكن أن تكون نجماً في مجال أنت تحبه، يجعلك في الواقع تستغل هذه الشهرة لكي تسعد الآخرين حول العالم، وتكون ملهمهم.

على الرغم من نيلك لقب الوزن الثقيل إلا أنك حافظت على علاقة مميزة مع أصدقائك في فريق «نيو داي»؟

بيغ إي وإكزافيير وودز هما صديقي، الجميع يعلم ذلك، تخيل أنك عندما تقوم بتشكيل فريق مع هذين الشخصين، سوف تعرف طعم النجاح في الحلبات لأن شعارنا هو الصداقة، والتي كانت سبباً في نجاح الفريق، ولو هذا لما أصبحت اليوم بطلاً للمصارعة الحرة.

سنحت لك الفرصة لزيارة الشرق الأوسط، وبالتحديد الإمارات والسعودية، أخبرنا أكثر عن هذه الزيارة؟

دعني أقول لك هذا، لقد أحببت عشقكم للمصارعة الحرة، الشهر الماضي كنت في المملكة العربية السعودية، حيث نظمت «WWE» في مدينة جدة مهرجان «سوبر شوداون»، والجماهير بكل صراحة هم الذين صنعوا الحدث، تواجدهم وتشجيعهم لنا، جعلاني أرغب في العودة إلى هناك مرة أخرى، وكذلك قبل عدة سنوات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كانت الجماهير مذهلة جداً، لم أحس بالغربة أبداً، وهذا يدفعني دائماً بأن أكون متواجداً بينكم في العروض التي تقام هناك.

من هو نجمك الأسطوري المفضل في المصارعة الحرة؟

أنا أفضل النجم الأسطوري المعتزل شون مايكلز، لقد ألهمني لدخول عالم المصارعة، بأسلوبه وحركاته القوية على الحلبات، لقد استحق بالفعل أن يكون ضمن أساطير المصارعة الحرة.

بعيداً عن الحلبات، هل تنوي في المستقبل أن تسير على خطى النجم الأسطوري ذا روك في عالم السينما؟

لم لا، إذا وجدت الفرصة المناسبة سأقوم بهذه التجربة، بكل صراحة ذا روك وجون سينا أيضاً استطاعا أن يرسخا في أذهان الجماهير رياضياً وسينمائياً، ولكني في الوقت الحالي أفضل التركيز على مسيرتي بعالم الحلبات.