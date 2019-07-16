«قياس الوزن» يقص شريط «آسيوية الجوجيتسو» بمنغوليا

المصدر: أولان باتور - البيان الرياضي

تنطلق اليوم إجراءات قياس الوزن للبطولة الآسيوية للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة المنغولية أولان باتور، وتنطلق منافساتها صباح الغد.

ويخضع لاعبو منتخبنا الوطني للقياس في أوزان 77 كجم و85 كجم و94 كجم، ويأتي النجم فيصل الكتبي في مقدمة اللاعبين الذين سوف ينافسون في اليوم الأول عقب الخضوع لإجراءات الوزن اليوم.

ويتجمع لاعبو 21 دولة في صالة قصر المصارعة بالعاصمة المنغولية عند التاسعة والنصف من صباح اليوم، حيث تنطلق فعاليات البرنامج بورشة عمل عن المنشطات للمدربين والطاقم الطبي للمنتخبات، يتبع ذلك ورشة عمل لحكام البطولة، ثم تأتي إجراءات تسجيل اللاعبين وحصولهم على بطاقات التعريف، ويختتم البرنامج بإجراءات الوزن التي تستغرق ما يقرب من الساعتين.

وكانت بعثة الإمارات قد وصلت مساء أول من أمس، وخاض المنتخب الوطني تدريبه الأول بصالة مجاورة لفندق الإقامة، تحت قيادة المدرب البرازيلي ريمون ليموس، وشهد التدريب ظهوراً مميزاً للجميع على الصعيد الفني، لاسيما وأن الجميع عازم على مواصلة النجاحات وتقديم مستويات متميزة بحصد المراكز الأولى.

20 لاعباً

وتضم قائمة لاعبي الإمارات 20 لاعباً ولاعبة بواقع 14 لاعباً وست لاعبات، ويأتي على رأس الأسماء المشاركة فيصل الكتبي نجم المنتخب الوطني وكذلك النجم يحيى الحمادي والصاعد الواعد عمر الفضلي، ومحمد القبيسي ومحمد راضي ومحمد الكعبي من أكاديمية «777» وزايد الخاطري ومحمد العمري .

وعبد الله القبيسي من نادي الوحدة، وخليفة نصرتي من العين ومحمد السويدي من بني ياس ومحمد العنيبي وخالد العمري وسلطان آل علي من الجزيرة، أما اللاعبات فهن وديمة اليافعي ومها الهنائي وبشاير المطروشي وريم عبد الله ومريم العامري وحصة الشامسي.

ويعد الحدث القاري واحداً من البطولات المهمة في جوجيتسو آسيا لاسيما وأن نقاطه تدخل أيضاً في التصنيف المؤهل للألعاب العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية العام بعد المقبل، ويتنافس المشاركون في البطولة القارية في 14 وزناً سبعة للرجال ومثلهم للسيدات، وأوزان الرجال هي تحت 56 كجم وتحت 62 كجم وتحت 69 كجم وتحت 77 كجم وتحت 85 كجم وتحت 94 كجم وفوق 94 كجم، أما أوزان السيدات فهي تحت 45 كجم وتحت 48 كجم وتحت 52 كجم وتحت 57 كجم وتحت 63 كجم وتحت 70 كجم وفوق 70 كجم.

جاهزية

من جهته أكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجوجيتسو، أن الجميع أعد العدة لحدث مهم سواء الاتحاد أو اللاعبين، لاسيما وأن كل طرف يعرف جيداً مدى أهمية هذا الحدث القاري الكبير. وقال: لقد تم وضع برنامج استعدادي خاص للمنتخب الوطني بدأ في العاصمة أبوظبي ويتواصل هنا في أولتن باتور بهدف السعي نحو المنافسة على كافة الألقاب في مختلف الأوزان.

وأضاف: الأمو هنا رائعة والأجواء أكثر من مميزة على الصعيدين التنظيمي وكذلك الفني، مشيراً إلى أن مشاركة 21 دولة في البطولة تؤكد مدى أهميتها للدول الآسيوية ومدى تطور وانتشار اللعبة على الصعيد القاري، منوهاً بأن مجموع اللاعبين واللاعبات في قوائم المنتخبات يصل إلى أكثر من 350 لاعباً ولاعبة وهو رقم كبير بكل المقاييس، ويبشر ببطولة قوية للغاية على البساط وكذلك في المدرجات.

ووجه الشكر إلى الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي على المجهودات الكبيرة التي يتم بذلها من أجل نشر اللعبة أولاً وتطويرها ثانياً، مؤكداً أن البطولة خير دليل على النجاح الذي تحقق للجوجيتسو الآسيوي منذ أن تولى الهاشمي رئاسة الاتحاد القاري.

كما وجه الشكر إلى اللجنة المحلية المنظمة في منغوليا مؤكداً أن كل الأمور تسير بشكل أكثر من رائع ووفق أعلى معايير الاحترافية من خلال فريق عمل رائع ومنظم.

قوانين

ويشارك مدربو منتخبات 21 دولة في اجتماع خاص بمناقشة القوانين الجديدة للعبة، وسبل تطوريها بفندق جانكيز خان بالعاصمة المنغولية.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الاتحاد الآسيوي للتعرف إلى كافة الآراء وطرق تطوير الجوجيتسو في ظل تنوع المدارس الفنية على طاولة اجتماع واحد.

100 نقطة

تمنح بطولة آسيا مئتي نقطة لصاحب الميدالية الذهبية، وذلك في تصنيف الاتحاد الدولي المؤهل للألعاب العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني والفضية في الفئات المشاركة على 160 نقطة وصاحب المركز الثالث على 120 نقطة والرابع على 100 نقطة والخامس على 80 نقطة.