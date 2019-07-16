ختام مميز لبطولة الإمارات الفردية للشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسدل الستار عن منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج التي نظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة على مدار أسبوع. وعقب الجولة الأخيرة مساء أمس الأول، أقام الاتحاد حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز.

وحضر الحفل الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد، وفوزية عباس رئيس الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج، والدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ونجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وطلال الزعابي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعفراء المشغوني الأمين العام لنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج.