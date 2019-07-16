ناشئو المبارزة يستعدون للسيركت الآسيوي بالأردن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل استعدادات المنتخب الوطني للمبارزة للناشئين للمشاركة ببطولة السيركت الآسيوي التي ستقام بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 20 وحتى 23 يوليو الجاري.

حيث يخضع اللاعبون واللاعبات الى برنامج مكثف للتدريبات البندنية والفنية تحت إشراف المدرب أسامة عادل مدرب المنتخب الوطني لسلاح الفلوريه، وذلك بالصالة الرياضية لمدرسة أحمد بن راشد بمنطقة محيصنة بدبي.

وحضرت د. هدى المطروشي بالأمس التدريب الصباحي للمنتخب الوطني وأثنت على اللاعبين واللاعبات والروح العالية التي تسود الجميع. وعقدت جلسة تحفيزية مع اللاعبين واللاعبات المشاركات بحضور إبراهيم خالد مدير الاتحاد وأشواق المصعبي الحكم الدولي وإدارية البعثة المشاركة بعمان، حيث أكدت المطروشي على أن مجرد اختيارهم للانضمام للمنتخب الوطني هو شرف يتمناه جميع الرياضيين.

وأكدت لهم على ضرورة بذل الجهد والعرق والتحلي بالإصرار والعزيمة، كما وجهتم بالالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر إليهم من مدربيهم. وأكدت المطروشي بأن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي يولي اهتماماً كبيراً بتأهيل المراحل السنية والاستثمار فيها كونهم مستقبل اللعبة المشرق.