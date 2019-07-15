أبطال جوجيتسو الإمارات جاهزون لـ «آسيوية منغوليا»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بعد النتائج المتميزة التي حققها في بطولة نور سلطان الكبرى بكازاخستان، يستعد منتخب الإمارات للجوجيتسو لمهمته الوطنية الثانية ضمن الموسم الرياضي الحالي في منغوليا، حيث توجّه أمس إلى عاصمتها أولان باتور للمشاركة في منافسات بطولة آسيا الرابعة للجوجيتسو، والتي يستضيفها القصر الرياضي المركزي خلال الفترة من 17 لغاية 21 الجاري.

ويتشكل فريق «صقور الجوجيتسو» من 23 رياضياً من ألمع أبطال الجوجيتسو الرجال والسيدات من خمسة أندية إماراتية للجوجيتسو هي: العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس وفريق 777.

ووفقاً للجنة المنظّمة، من المتوقع أن تقدم بطولة آسيا للجوجيتسو في دورتها الرابعة مستويات غير مسبوقة من المنافسة، حيث يشارك في البطولة 349 لاعباً من 21 دولة آسيوية، مما يشير إلى تزايد حضور وشعبية هذه الرياضة في القارّة الصفراء.

وقال فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: تحتل بطولة آسيا للجوجيتسو موقعاً مميزاً ضمن أجندة الرياضة العالمية كما تمثل تحدياً حقيقياً للاعبي الإمارات الذين يستهدفون من خلالها تحقيق أكبر عدد من الميداليات وهم على أتم الاستعداد الذهني والبدني للذهاب بعيداً في المنافسات. ونوه الشامسي بالدعم الكبير الذي توفره القيادة الحكيمة للدولة للاعبي الإمارات وإتاحة المناخ الأمثل الذي يمكنهم من رفع اسم الدولة عالياً في المحافل القارية والعالمية.

وتابع: «تتألق نسخة هذا العام من البطولة في أولان باتور بمشاركة مجموعة واسعة ومتنوّعة من الرياضيين، مما يبيّن اتساع شعبية الجوجيتسو في آسيا، ويعزز سماتها الشمولية. كما يوضّح الأثر الذي تتركه قيم الجوجيتسو وفوائدها في ضمائر الناس عبر العديد من الثقافات والخلفيات المتنوّعة. ويعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً على مستقبل الرياضة، ونحن نتطلع إلى حضور المنافسات الحماسية والمشوّقة».