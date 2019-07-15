ختام تجمع اختيار منتخب الصم للبولينغ

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختتمت لجنة الإمارات لرياضة الصم باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، التجمع الأول لاختيار لاعبي منتخب البولينغ، بمركز دبي للبولينغ، للمشاركة في الاستحقاقات الدولية القادمة، وعلى رأسها بطولة العالم المقامة في تايوان في شهر أغسطس.

وعبر ذيبان سالم المهيري، الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، عن سعادته البالغة بمستويات اللاعبين المقدمة من خلال هذا التجمع، والذي جمع نخبة من ألمع لاعبي البولينغ لذوي الإعاقة السمعية على مستوى أندية أصحاب الهمم بالدولة.

وأكد إبراهيم عبيد الزعابي مدرب منتخبنا الوطني للبولينغ لذوي الإعاقة السمعية، أن الالتزام هي الصفة التي تميزت في التجمع الأول، وهذا يختصر نصف المشوار للمدرب في انتقاء اللاعبين المميزين.