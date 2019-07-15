منتخب الأمل للجودو يعود للبلاد اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تعود للبلاد اليوم بعثة منتخبنا الوطني لفئتي الشباب والناشئين للجودو قادمة من هونغ كونغ بعد المشاركة في بطولتي كأس آسيا للجودو للفئات العمرية التي أقيمت في مكاو، ثم هونغ كونغ والتي اختتمت مساء أمس، وشهدت مشاركة 100 لاعب ولاعبة من 15 دولة آسيوية.

وكان منتخبنا قد اختتم مشاركته أمس بحصول لاعبنا علي الدرمكي على برونزية وزن فوق 100 كغم. ومن المقرر أن يعود المنتخب للتجمع مساء بعد غد الأربعاء استعداداً للسفر للأردن الخميس للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين والشباب للجودو للمنتخبات والأندية الآسيوية والمقامة هناك خلال الفترة من 18 - 23 يوليو، بمشاركة 6 لاعبين هم أحمد النقبي، أحمد جاسم الثميري، راشد الحوسني، وعيسي الثميري، وعلي الدرمكي، وحارب جمعة.