زورق أبوظبي 35 بطل تحدي أوجستو للفورمولا 2

المصدر: أوجستو /‏بولندا - خالد السعدي

أهدى فريق أبوظبي للزوارق السريعة فوزه بلقب العالم للتحدي الكلاسيكي لزوارق الفورمولا 2، إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، ونجح الفريق الإماراتي المخضرم في حسم اللقب قبل نهاية الجزء الثاني من التحدي بمرحلة كاملة وذلك بعد أن حقق مساء أول من أمس لقب سباق المرحلة الأولى من الجولة التي تقام حالياً في مدينة أوجستو في بولندا عن طريق زورق أبوظبي 35 وصمود الزورق في المركز الأول طوال ست ساعات هي زمن السباق.

وحقق الفريق لقب البطولة بعد أن وصل إلى النقطة رقم 40 في الترتيب العام للمنافسة ليحسم بذلك اللقب لمصلحته وللمرة الأولى في تاريخ الإمارات بإحراز أحد أهم الألقاب للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وحقق زورق أبوظبي 36 المركز الرابع من خلال المنافسة والتي كانت على أشدها بين 14 زورقاً مشاركاً كي يحافظ على حظوظه في أن يصل إلى منصة التتويج والعالم مع نهاية السباق الثاني والمرحلة الختامية من تحدي أوجستو الذي يأتي كي يكون مكملا للجزء الأول من التحدي والذي أقيم في مدينة روين الفرنسية في مايو الماضي.

تهنئة

ووجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي، وأكد الرميثي أن فريق أبوظبي قد أثبت جدارته بلقب آسياد البحر لا سيما أنه حقق هذا اللقب وسط منافسة قوية وحضور كبير من المحترفين والأبطال في منافسات الفورمولا 2، وقال الرميثي: تسيدنا البحر في هذا الموسم في أغلب البطولات، وتمكنا من إحراز لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ الرياضة الإماراتية والأجمل أنها أيضاً المرة الأولى لفريق عربي تحقيق اللقب، خضنا منافسة صعبة وليست سهلة أبدا خاصة وأن الطموح كان جامحاً لحامل اللقب زورق نوليت 1 والذي خرج من المنافسة وتأخر في مركزه بسبب عطل فني أصاب الزورق.

وأكد أن انجازات أبوظبي مستمرة خاصة أنه يشارك بقوة في خمس بطولات عالمية وله الريادة في أكثر هذه البطولات بتصدر الترتيب العام حتى الآن في أربع بطولات دولية وقال: لا يزال أمامنا الكثير ونستطيع أن نقول إن موسم 2019 سيكون موسم الانجازات الأجمل للرياضة الإماراتية على مستوى البحر خاصة مع ما يقدمه فريق أبوظبي من تميز وتفوق في كل حضور.

إنجاز

وأسهم ناصر الظاهري راديو مان زورق أبوظبي 35 في صياغة حلة الفوز المبهرة للفريق وتحقيق الإنجاز العالمي خاصة أنه قد كان في خيمة الراديو مان طيلة ست ساعات متواصلة هي عمر السباق، وأكد الظاهري أن الإنجاز الجميل قد تحقق بتضافر جهود كل الفريق معاً والعمل الجماعي للوصول لأجمل نتيجة وقال: وفقنا ولله الحمد في أن نهدي الوطن إنجازاً رائعاً وتفوقاً في هذه البطولة، وأن نكون الأول بعد مشاركة أربع سنوات متتالية، نحن الآن نقطف ثمار هذه المشاركة ونفرح بتحقيق الحصاد في هذه البطولة العالمية، والأهم أن نحافظ على اللقب في المواسم القادمة وندافع عنه كي نثبت أحقيتنا وجدارتنا بالفوز.

ختام

يسدل الستار اليوم على المرحلة الثانية والختامية من بطولة تحدي قيادة زوارق الفورمولا 2 لـ 12 ساعة، ولا يزال هناك أسرار ومراكز سنتعرف إليها مع نهاية المرحلة الثانية من المنافسة، من خلال السباق الثاني.