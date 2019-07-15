تدريبات مكثفة للدراجات في إسبانيا

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ينتظم منتخب الدراجات حالياً في معسكر إعداد خارجي يقام في إسبانيا في نطاق برنامج استعداداته للاستحقاقات المقبلة على المستويين العربي والقاري، ويتضمن المعسكر تدريبات يومية مكثفة تقام في العاصمة مدريد كمرحلة أولى للمعسكر، فيما تقام المرحلة الثانية في مدينة غرناطة.

وعقب انتهاء المعسكر ينتظم المنتخب في معسكر تدريبي داخلي لاستكمال برنامج الإعداد قبل المغادرة إلى إندونيسيا للمشاركة في طواف إندونيسيا الدولي، قبل التوجه للهند وتايلاند للمشاركة في بطولة كأس آسيا للمضمار، وستكون هذه البطولة بمثابة إعداد نهائي لمنتخبنا للبطولة العربية للمضمار التي ستقام في القاهرة في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر المقبل.