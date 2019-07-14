الشارقة يحتفي ببطل الجوجيتسو سالم الحوسني

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

كرم اللواء سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، لاعب النادي للجوجيتسو سالم الحوسني، الحائز الميدالية الذهبية في الحزام البنفسجي للأساتذة في بطولة غراند سلام للجوجيتسو (جولة موسكو)، وذلك بحضور ناصر بن عفصان الأمين العام، ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم، وإبراهيم الجروان رئيس شركة الاستثمار، والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، وعبيد الشامسي رئيس المكتب القانوني، وسعيد مطر عضو المجلس رئيس المركز الإعلامي، وعلي حسن البلوشي مدير إدارة الألعاب الفردية.

وحاز سالم الحوسني المركز الأول في الترتيب العالمي والآسيوي والمحلي في الحزام البنفسجي لفئة الأساتذة، وزن 69/‏‏‏كلم، والميدالية التي حصل عليها هي الوحيدة التي نالها المنتخب في فئة الأحزمة المتقدمة في بطولة غراند سلام أبوظبي للجوجيتسو (جولة موسكو).