تحدي أوجستو الكلاسيكي لزوارق الفورمولا 2 يختتم اليوم

المصدر: أوجستو - البيان الرياضي

تشهد مياه بحيرة نيكو بمدينة أوجستو البولندية، اليوم، ختام التحدي الكلاسيكي لزوارق الفورمولا 2، لقيادة الاثنتي عشرة ساعة، والذي يشارك من خلاله، وبقوة، فريق أبوظبي الإماراتي بزورقيه 35 و36، وتنطلق اليوم أحداث السباق الرئيس الثاني للجولة، والذي سيعلن لاحقاً، ومع نهايته، عن أبطال الموسم والتحدي كاملاً، والفريق حامل اللقب لموسم 2019، ويأمل فريق أبوظبي أن يتوج بلقب الموسم للمرة الأولى في تاريخه، وأيضاً للمرة الأولى في تاريخ فريق قادم من خارج القارة الأوروبية، كي يشارك في تحدي الفورمولا 2 الكلاسيكي، الذي يقام على محطتين، الأولى في روين الفرنسية في مايو، والمحطة الثانية في أوجستو البولندية في يوليو، وكان الفريق قد أنهى المحطة الأولى بمراكز مذهلة، بتحقيق لقب التحدي، والحلول في المركز الثالث، وهو ما يجعله يدخل المنافسة في هذه الجولة بأريحية كبيرة واستعداد أيضاً، من أجل مواصلة إحراز نفس النتائج، والسير على نفس النهج، ويدخل المنافسة 14 زورقاً مع زوارق أبوظبي، ومن المقرر أن ينطلق السباق الثاني اليوم للجولة في تمام الحادية عشرة صباحاً، ويستمر حتى الخامسة بعد الظهر، وهي ست ساعات متواصلة، تختتم تحدي أوجستو لقيادة الزوارق لـ 12 ساعة على مدار يومين.

ويشارك اليوم خمسون متسابقاً على الزوارق الأربعة عشر، على امتداد السباق الذي سيستمر لست ساعات، وتحضر في سباق اليوم عشر جنسيات للمحترفين من الإمارات، أمريكا، فرنسا، روسيا، إيطاليا، ألمانيا، فنلندا، بولندا، ليتوانيا وبريطانيا.

وينطلق سباق اليوم بتوزيع دقيق بين المتسابقين، بإعطاء كل متسابق فرصة القيادة لساعة ونصف، ليكمل المتسابقون الأربعة، ست ساعات متواصلة، ومن المعروف أن سباقات التحدي للفورمولا، تتطلب من كل المتسابقين تقديم مستوى متواصل، وعلى نفس النهج، وتشارك زوارق أبوظبي بثمانية متسابقين، حيث يشارك في زورق أبوظبي 35 كل من راشد القمزي، راشد الطاير، شون تورنتي وتوليو أباتي، في حين يشارك في زورق أبوظبي 36 ماجد المنصوري، فالح المنصوري، راشد الرميثي ومحمد المحيربي، وكان فريق أبوظبي، قد أنهى المنافسة في الجزء الأول من التحدي، بإحراز زورق أبوظبي 35 للقب الجولة في روين الفرنسية، وحل زورق أبوظبي 36 في المركز الثالث، ويمتلك الفريق الإماراتي فرصة كبيرة كي ينهي المنافسة في هذه الجولة لمصلحته، ويحرز لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه. وحققت زوارقنا مراكز متقدمة من خلال التجارب الحرة الأولية، والتي أقيمت قبل السباق، كي تكون النتائج الأولى مطمئنة، وتبعث التفاؤل مع نهاية تحدي أوجستو.

حظوظ

يحمل زورق أبوظبي 35، حظوظاً كبيرة في تحقيق لقب الموسم مع نهاية المرحلة الثانية اليوم، خاصة أنه يمتلك 20 نقطة، حصيلة الجزء الأول من التحدي في روين، وفي صدارة الترتيب العام حالياً، ومن بين المتسابقين الأربعة على هذا الزورق، يبرز اسم راشد القمزي، كأحد أفضل المرشحين لقيادة الزورق إلى اللقب.