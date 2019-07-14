انطلاق بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم

المصدر: كازاخستان - البيان الرياضي

انطلقت بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم من خلال حفل الافتتاح الذي أقامته اللجنة المنظمة للبطولة بحضور 464 يمثلون 79 من مختلف أنحاء العالم جاءوا ليتنافسوا في حصد الألقاب في هذا المحفل العالمي وبدأ لاعبو منتخبنا فور وصولهم خوض التدريبات تحت إشراف الأجهزة الفنية المختلفة استعداداً لضربة البداية بعد التحضيرات الإعدادية التي أقيمت خلال الفترة الماضية بمعسكرات داخلية وخارجية، حيث سعى كل مدرب في أن تكون معادلاته الفنية موزونة حتى يترك أبطالنا بصمة في البطولة والتي رفعوا فيها شعار التحدي من أجل تكرار النجاحات التي ظلت تحققها رياضة «أصحاب الهمم» على الصعد كافة.

ويشارك منتخبنا بوفد قوامه 15 عضواً برئاسة عبدالله حسن الفلاسي بالإضافة للجهاز الفني والإداري للبعثة، وتضم قائمة لاعبي منتخبنا نخبة من ألمع لاعبي رفعات القوة والتي تضم البطل البارالمبي محمد خميس والمشارك في مسابقات فئة وزن 97 كجم وأحمد خميس فئة وزن 107 كجم وعادل شانبيه فئة وزن 88 كجم وسيف الزعابي فئة 72 كجم وراشد أحمد فئة 97 كجم واللاعب الصاعد أسامة عبدالحميد فئة وزن 54 كجم وموزة الزيودي فئة 55 كجم وهيفاء النقبي فئة 79 كجم.

اجتماع

واجتمع رؤساء الوفود المشاركة والأجهزة الفنية ومثل الوفد الإماراتي في الاجتماع رئيس البعثة عبدالله حسن الفلاسي، حيث تم الوقوف على جميع الإمكانيات المتوافرة للبعثات الرياضية، واستقبالهم والاطمئنان على سير العمل الإداري والفني وإطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات الخاصة برياضة رفعات القوة.

أفضل النتائج

من جهته، طالب عبد الله حسن رئيس البعثة اللاعبين بالتركيز من أجل تحقيق أفضل النتائج وخصوصاً أنه يعد عاملاً مهماً للوصول إلى منصات التتويج، معرباً عن ثقته الكاملة في «أصحاب الهمم» لترك بصمة جديدة في هذا المحفل العالمي وقال: الجميع على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل تقديم كل ما عندهم في هذا المحفل العالمي المهم للوصول إلى ما يصبو إليه كل منتسب لرياضة «أصحاب الهمم» والذين عودونا على تحقيق النجاحات على الصعد كافة.

متابعة ودعم

من ناحيته أعرب الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان عن سعادته بالوقوف بجانب المنتخب الوطني لرياضة أصحاب الهمم في استعداداته الأخيرة لتمثيل الدولة في بطولة العالم لرفعات القوة، وحرصهم على المشاركة في رفع علم الإمارات في مختلف المحافل، ويأتي ذلك في إطار حرص السفارة على نجاح هذه المشاركة العالمية.

وقال: «ظللنا في السفارة نتابع جميع استعدادات المنتخب منذ لحظة وصول البعثة، وإننا لن نألوا جهداً من أجل توفير كافة الظروف المناسبة للبعثة، ومساعدتهم للتركيز في مهمتهم الوطنية لأجل تحقيق إنجاز جديد يسعد الشعب الإماراتي».

طموح

وتمثل هيفاء النقبي وموزة الزيودي المرأة الإماراتية في منافسات البطولة، حيث كانت تعد هيفاء النقبي العنصر النسائي الوحيد الذي يمثل الإمارات في هذه الرياضة الصعبة في الفترة السابقة قبل أن تنضم إليها موزة الزيودي وتقرر خوض غمار هذه اللعبة الشاقة.

وقالت النقبي: «أناشد ابنة الإمارات ممارسة الرياضة لأن دولتنا تحتاج إلى العنصر النسائي في رفع راية الدولة في جميع المحافل القارية والدولية».