اليوم ختام بطولة الإمارات للشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تختتم مساء اليوم بطولة الإمارات الفردية للشطرنج التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، والتي يشارك فيها 270 لاعباً ولاعبة، من مختلف الجنسيات يمثلون 13 نادياً هي نادي أبوظبي للشطرنج، والعين للشطرنج ودبي للشطرنج والشارقة الثقافي للشطرنج ونادي الفتيات للشطرنج بالشارقة وعجمان للشطرنج، وفتيات رأس الخيمة للشطرنج، والفجيرة للشطرنج ومليحة والذيد والمدام وخورفكان والحمرية، حيث ستقام الجولة التاسعة والأخيرة من البطولة يعقبها حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين.

وكان عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة، قد افتتح الجولة السابعة أول من أمس وحضر افتتاح الجولة الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد وحسين عبدالله خوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج وسعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي.

نتائج

وعلى مستوى النتائج نجحت اللاعبة السورية دلع رافع في تحقيق أول ميدالية ذهبية في البطولة بعدما تصدرت فئة تحت 16 سنة للفتيات برصيد 5.5 نقطة من 6 جولات، متفوقة على 4 لاعبات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وهن مريم حسين الحمادي وأمل فاضل الشامسي والهندية شاه جيا وريان محمد، وتلتقي دلع رافع مع الهندية شاه جيا في الجولة السابعة والأخيرة وخسارة دلع لن تؤثر على حصولها على الميدالية الذهبية، وتبقى بقية المواجهات لتحديد المراكز من الثاني للخامس وفض الشراكة بين اللاعبات، حيث تلتقي أمل فاضل مع ريان محمد وفاطمة الوهابي مع مريم حسين الحمادي وغالية محمد مع عهود زياد وعايشة سيف آل علي مع ميسون علي.

شكر

من جانبه وجه الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وإلى عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي على حضوره للبطولة وتدشين الجولة السابعة من المنافسات والالتقاء باللاعبين واللاعبات، وقال: «المجالس الرياضية والأندية يعملون مع الاتحادات من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الرياضي، وعلاقتنا مع كل المجالس الرياضية والأندية متميزة وهناك تعاون كبير ونعول عليهم في تنظيم ودعم الكثير من البطولات».

وأضاف أن العدد الكبير المشارك في البطولة يؤكد نجاحها كما أنها تمثل محطة إعداد قوية قبل المشاركة في البطولة العربية بالأردن وهو ما سيكون دافعاً كبيراً للاعبين واللاعبات في ظل وجود عدد من المدارس المختلفة في البطولة بعد السماح بمشاركة الفئات المشمولة لقرار صاحب السمو رئيس الدولة.

ونوه إلى أن منتخبنا جاهز لبطولة العرب ونطمح في تحقيق مزيد من الإنجازات للشطرنج الإماراتي في المحفل العربي خاصة أن الإمارات لها مكانة عربية ودائماً ما تكون منافساً قوياً على صدارة الترتيب العام.