سعيد بن طحنون يشيد بمبادرة الدراج مشعل البلص

المصدر: العين - البيان الرياضي

أشاد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، بروح التحدي والإصرار على بلوغ الأهداف الرياضية من الدراج مشعل إبراهيم البلص ومثابرته وعزيمته القوية وهو يطوف أرجاء الدولة بدراجته في أجواء عام التسامح انطلاقاً من سلة العلم في إمارة الفجيرة وانتهاء بحلبة ياس في أبوظبي.

وقال إن الدراج مشعل البلص صاحب مبادرات إيجابية تعكس حرصه على الاهتمام برياضة الدراجات وتطويعها لخدمة الأهداف الوطنية.

وأوضح أن الدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين تجسد الاهتمام بكل المعطيات التي تؤدي إلى أجواء رياضية من شأنها عكس الصورة المشرفة عن المبادرات المجتمعية التي تخدم الأهداف الوطنية.