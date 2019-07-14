إقبال كبير وفعاليات متنوعة في «صيف أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تزايد الإقبال على المشاركة في فعاليات «النشاط الصيفي» الذي ينظمه نادي دبي لأصحاب الهمم سنوياً، ويتواصل لمدة 4 أسابيع حتى 1 أغسطس، ويعد النشاط الأبرز الذي يسعى لدعم وتطوير مواهب الأطفال المشاركين خلال فترة العطلة الصيفية من خلال البرامج المتنوعة.

ويزيد عدد المشاركين في الحدث على 200 من أصحاب الهمم من الجنسين، الذين فتح نادي دبي لأصحاب الهمم أبوابه مجاناً للمشاركة في الفعاليات والبرامج المتنوعة التي يقيمها على مدار أيام الأسبوع، وذلك بواقع 26 برنامجاً في مختلف التخصصات بما يناسب جميع أنواع الإعاقات المختلفة.

حضر الفعاليات المتنوعة ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، وفوزية البلوشي رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي.