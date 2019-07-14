دبا الحصن يوزّع حقائبه الإدارية على الأعضاء الجدد

المصدر: دبا الحصن - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة نادي دبا الحصن اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله الجديد بموجب قرار سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حيث ترأس إبراهيم سعيد بغداد رئيس النادي ورئيس اللجنة الفنية الاجتماع، والذي شهد توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء الجدد وتم تعيين طالب اليحيائي نائباً لرئيس النادي ورئيساً للجنة الإعلام والاتصال. وكلف سعيد الريامي بمهام أمين السر العام إلى جانب رئاسة لجنة الثقافة المجتمعية، وتولى محمد الظهوري رئاسة لجنة الاحتراف والفريق الأول إلى جانب مساعد أمين السر العام، وسيكون أحمد راشد عبد السلام رئيساً للجنة التسويق والاستثمار ومديراً مالياً للنادي، وأسندت رئاسة لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميّز المؤسسي لأحمد النقبي.