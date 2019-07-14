3 ميداليات ملوّنة لشباب الجودو في آسيوية هونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أحرز لاعب منتخبنا أحمد جاسم الثميري فضية وزن تحت 60 كغم، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا المفتوحة للجودو للفئات العمرية التي تختتم اليوم في هونغ كونغ بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من 15 دولة آسيوية، ونجح بطلنا الثميري في تخطي شو هن لوك لاعب منتخب هونغ كونغ في بداية تصفيات تلك الفئة، ليواجه الكوري كيم جيو على الميدالية الذهبية والتي لم تُكتب لبطلنا الصاعد والذي قدم أداءً متميزاً قبل أن يحصل على الفضية، وفي منافسات وزن فوق 90 كغم حقق بطلنا حارب عبد الرحمن جمعة الميدالية البرونزية بعد خسارته في قبل النهائي أمام لاعب المنتخب السعودي سعود منيع، فيما نجح بطلنا راشد الحوسني في تحقيق الميدالية البرونزية لوزن تحت 66 كغم بعد فوزه على بطل نيوزيلاند فرى ماثيو.

وتختتم البطولة فعالياتها بعد ظهر اليوم على صالة المركز الرياضي في هونغ كونغ، حيث ستشهد إقامة منافسات فئة الشباب في 8 أوزان، سيمثل منتخب الإمارات اللاعب أحمد النقبي في وزن تحت 60 كغم، في حين سيخوض لاعبنا علي حسن الدرمكي منافسات وزن فوق 100 كغم.

من جانبه، صرح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بأن ما قدمه لاعبنا أحمد جاسم الثميري في ختام منافسات وزن تحت 60 كغم وحصوله على الميدالية الفضية، يستحق الإشادة والتكريم بغض النظر عن خسارته الميدالية الذهبية في آخر دقيقة بفارق النقاط.