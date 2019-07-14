نادي الرمس يطلق «هواياتك ويا صيفك»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أطلق نادي الرمس الرياضي برنامجه الصيفي تحت شعار «هواياتك ويا صيفك»، والذي يستهدف الفئات العمرية من السابعة إلى الثالثة عشرة من الجنسين بالبرامج المتميزة والإيجابية على مستوى الرحلات والبرامج التراثية والهوية والرياضة والفعاليات الأخرى التي تعزز القدرات وتطور المهارات المختلفة للذكور والإناث.وشدد المقدم فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة النادي على أهمية استغلال أوقات الفراغ بما يحقق المعطيات الإيجابية التي من شأنها منح الفرصة للفئات العمرية المختلفة من الذكور والإناث بالاستفادة من البرامج الصيفية التي تمثل جانباً مهماً لتأكيد الدور الذي تضطلع به الأندية في الاضطلاع بدورها المنشود لخدمة المجتمع بما يحقق الفائدة المرجوة.