زوارق أبوظبي جاهزة لتحدي أوجستو الكلاسيكي اليوم

المصدر: أوجستو - البيان الرياضي

ترتفع حالة التأهب والاستعداد عبر مياه بحيرة نيكو اليوم التي تقع في مدينة أوجستو البولندية مع انطلاق تفاصيل السباق الرئيسي الأول لتحدي أوجستو الكلاسيكي لزوارق الفورمولا2 12 ساعة، الذي ينطلق كي يكون الجزء الثاني من التحدي العالمي لزوارق الفورمولا 2، والذي بدأ في روين الفرنسية في مايو الماضي، وينطلق السباق الأول اليوم بطموحات كبيرة وقوية لفريق أبوظبي الإماراتي والذي يستمر بنجاح في المشاركة عبر هذه البطولة الذي يتصدر الترتيب العام من خلالها في الجزء الأول والمركز الثالث أيضاً بزورقيه أبوظبي 35 وأبوظبي 36، ويأمل الفريق الإماراتي أن يوفق في حسم المنافسة بشكل كبير في السباق الأول للتحدي اليوم، خاصة وأن زورق أبوظبي 35 يمتلك حالياً 20 نقطة في حين يحمل زورق أبوظبي 36 15 نقطة في المركز الثالث.

يشارك في منافسات السباق 14 زورقاً شاركت جميعها في المنافسة الأولى والتحدي الأول في روين وتسعى اليوم لمزاحمة فريق أبوظبي الإماراتي على صدارة الموسم وعدم إعطائه الفرصة كي يتوج للمرة الأولى بطلاً للمرحلتين.

ذكريات

تحمل البحيرة ذكريات سعيدة وطيبة للفريق حيث حصد في 2016 لقب السباق الأول بزورق أبوظبي 35 في أول مشاركة وحضور له، وتشارك زوارقنا اليوم بقيادة ثمانية أبطال هم راشد الطاير، راشد القمزي، توليو أباتي وشون تورنتي على زورق أبوظبي 35 في حين يشارك في زورق أبوظبي 36 فالح المنصوري، ماجد المنصوري، محمد المحيربي وراشد الرميثي، وفي المعتاد فإن تحدي الـ12 ساعة ينقسم على مدار يومين، حيث تكون مدة السباق في كل يوم ست ساعات متواصلة، ومن المقرر أن يقود كل متسابق الزورق بواقع ساعة ونصف قبل تسليم الزورق للمتسابق الذي يليه لكي يستمر السباق وبشكل متواصل من الصباح وحتى المساء.

تتويج

وينطلق السباق اليوم في تمام التاسعة صباحاً كي يستمر حتى الثالثة بعد الظهر، وسيعقب السباق مراسم تتويج الفائزين في اليوم الأول وتوزيع النقاط أيضاً، بالإضافة إلى الفحص الفني الذي ستخضع له الزوارق الأولى، حيث تتميز هذه البطولة بصرامة كبيرة في الفحص والتدقيق على المحركات والزورق مع نهاية المنافسة، وتنطلق المرحلة الثانية والسباق الثاني غداً في تمام الحادية عشرة صباحاً وينتهي في تمام الخامسة عصراً، حيث يعقبه أيضاً تتويج الفائزين في السباق الثاني وأيضاً تكريم أبطال الموسم في التحدي الكلاسيكي، الجدير بالذكر أن لكل سباق نقاطه الخاصة وبشكل منفصل عن السباق الآخر، وبالتالي يختلف عن الجزء الأول من التحدي والذي تمنح من خلاله النقاط في نهاية اليوم الثاني فقط.

حضور

ولكن المتمعن في أسماء المشاركين في جولة أوجستو فسيجد حضوراً مخيفاً لأبطال قدامى في السباق الكلاسيكي أبرزهم زوارق الفريق الروسي حامل اللقب قبل موسمين والذي يعد نداً قوياً وخطيراً وبالرغم من الدخول باسم جديد للفريق هو نوليت عوضاً عن نيو ستار إلا أنه منافس لا يستهان به ولديه قدرات عالية بمتسابقيه الشبان ولكن البقاء في مياه بحيرة نيكو اليوم سيكون لصاحب النفس الأطول والقدرات المتمكنة طيلة عمر السباق.

10

يشكل الخصم المباشر لعدد الدورات عقوبة مهمة وغاية في الحساسية في سباقات الإندوراس للزوارق، ويتم خصم من 5 إلى 10 دورات كعقوبة سريعة لأي زورق يقوم بالتفافة خاطئة أو اعتراض لزورق آخر أو أي مخالفة تسمح للجنة المنظمة بتطبيق العقوبة عليه، وتجدر الإشارة إلى أن الخصم هو كابوس مزعج للفرق، حيث يغير من مركز أي زورق بالتراجع للخلف بعد أن يكون في المراكز الأولى.