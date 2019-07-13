فردية الإمارات للشطرنج تدخل مرحلة الحسم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

دخلت بطولة الإمارات الفردية مراحلها النهائية الحاسمة، حيث ستقام اليوم الجولة الثامنة وقبل الأخيرة والتي ستحدد كثيراً من ملامح أصحاب المراكز الأولى، وتشهد مسابقة السيدات منافسات قوية، حيث تصدرت عبير علي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بعد الجولة السادسة، كما تقاسم سلطان الزعابي وعمار السدراني قمة مسابقة تحت 20 سنة، بعد الجولة السادسة برصيد 5.5 نقاط،، وفي نفس الفئة للفتيات، قلبت شانيا مشيرا لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة الطاولة وقفزت للمركز الأول برصيد 3.5 نقاط .

على جانب آخر، عقد اتحاد الشطرنج أول من أمس، اجتماعاً مع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني المشاركين في بطولة العرب الفردية للفئات السنية من 6 إلى 20 سنة، للأولاد والفتيات، والتي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 27 يوليو المقبل، بالأردن، وذلك بقاعة نادي دبي للثقافة والشطرنج على هامش بطولة الإمارات الفردية والتي تختتم منافساتها غداً.