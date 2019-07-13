شارة محمد بن زايد لسباقات الهجن تواصل نجاحاتها

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تواصلت بنجاح فعاليات شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن لأبناء القبائل، للأسبوع الثاني على التوالي، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 30 ميداناً بالدولة. وأقيمت على مدار يومي أمس وأول من أمس، تحديات سن الحقايق التي خصصت منافساتها في الأسبوع الثاني من الشارة ولمسافة 3 كلم في ميادين الهجن المختلفة بالدولة، حيث ركضت المطايا على مدار 10 أشواط في كل ميدان وسط إثارة منقطعة النظير من المشاركين كافة.

وأقيمت الشارة في ميادين الوثبة، ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج والهباب. وكانت بداية الأسبوع الثاني أول من أمس في ميدان المرموم، إذ نجحت «محبة» لعبد الله الكتبي في الفوز بناموس الشوط الأول، فيما نالت «الغزال» لغانم المنصوري لقب الشوط الثاني، وتوجت «دمعة» لعبد الله نافع الكتبي بالشوط الثالث.

فوز

وشهد ميدان رماح فوز «عطية الله» لمسلم سبت الخييلي بالمركز الأول ولقب الشوط، و«مياس» لسلطان المنصوري بناموس الشوط الثاني، و«النصيبة» لمسلم الخييلي بناموس الشوط الثالث. وأسفرت نتائج ميدان الوقن عن تحليق «الشاهينية» لسعيد العامري بالناموس ولقب الشوط الأول، فيما انتزع «سلهود» لعويضة العامري الشوط الثاني، وذهب لقب الشوط الثالث لـ«بيات» لسالم العفاري.

وفي ميدان الساد نجحت «الشاهينية» لحمد متعب العامري في خطف الشوط الأول، وحلق «شاهين» لمبارك المنهالي بناموس الشوط الثاني، فيما كانت «شواهين» لمبارك بالقرين العامري على موعد مع ناموس الشوط الثالث. وأسفرت المنافسات في ميدان سيح صبرة عن فوز «انتباه» لسعيد خميس الحساني بالشوط الأول، و«شاهين» لخليل الشامسي بالشوط الثاني، و«الهدة» لنصر السنيدي بالشوط الثالث.

تعود المنافسات في شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مجدداً مع سن الفطامين الخميس المقبل ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من الشارة، حيث تركض مطايا أبناء القبائل لمسافة 1.5 كلم على مدار 15 شوطاً، حيث البداية مع ميدان الوثبة، فيما تقام المنافسات في باقي الميادين الجمعة المقبلة.