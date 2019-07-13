«فيرناندو» يربك روزنامة بطولات يد الرجال

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد داوود المليح رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، أن اعتذار الإسباني فيرناندو باربيتو عن عدم قيادته لمنتخب رجال اليد للموسم الحالي، شكل موقفاً حرجاً للجنة المسابقات في الاتحاد، خاصة وقد سبق أن تم الإعلان في وقت سابق قبل الاعتذار المفاجئ عن روزنامة بطولات الموسم الجديد بالتنسيق مع لجنة المنتخبات، بالإضافة لمشاركة المنتخب في التصفيات الآسيوية والمقرر إقامتها خلال شهر يناير 2020 بدولة الكويت الشقيقة والمؤهلة لكأس العالم في جمهورية مصر العربية 2021، والذي بدوره يحتاج إلى برنامج خاص ولمحطات توقف مسابقات الموسم لإعداد المنتخب وتستدعي التوقف لفترات طويلة قد تمتد لأكثر من شهرين.

مسابقات

كما أكد المليح، أن مشاركة 11 فريقاً ضمن بطولات الرجال وخاصة بعد انضمام فريقي كلباء ومليحة ستكون سبباً في البحث عن وضع شكل جديد للمسابقات، وسعداء لارتفاع عدد الأندية، لكننا دائماً نبحث عن الجدول الذي يناسب مسابقات الموسم بناء على عدد الأندية. وحول تسجيل المقيمين في الموسم الجديد، قال: «قررنا فتح باب التسجيل للاعبين المواطنين في الموسم الجديد، بدايةً من أول يوليو ولمدة 40 يوماً، والحال بالنسبة للذين شملهم قرار صاحب السمو رئيس الدولة بمشاركة الفئات الأربع في البطولات الرسمية بالدولة، وخاصة بالنسبة لمدة الإقامة للاعبين المقيمين.

اجتماع

على جانب آخر، ما زالت الأندية تنتظر اجتماع لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد للإعلان عن روزنامة بطولات الرجال للموسم المقبل 2019/2020، رغم أنها أعلنت سابقاً عن بداية الموسم بإقامة بطولة السوبر في 6 سبتمبر المقبل، والتي تجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي بطل ووصيف الموسم الماضي، وكذلك انطلاقة الدوري العام في العاشر من نفس الشهر وبطولة السوبر الخليجي في 11 سبتمبر بالبحرين بين بطلي دوري اللعبة في البلدين، إضافة إلى كأس نائب رئيس الدولة خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين أثناء توقف مباريات الدوري، ويختتم الموسم ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تمثل مسك ختام الموسم قبل بدء في شهر رمضان المبارك، وأن يبدأ موسم المراحل السنية في الأسبوع الثاني من نفس الشهر.