آسيوية الجودو للناشئين تنطلق اليوم في هونغ كونغ

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يدشن منتخبنا الوطني للجودو للناشئين مشاركته في بطولة كأس آسيا للجودو للفئات العمرية التي تفتتح اليوم في هونغ كونغ، وتستمر لمده يومين، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 16 دولة آسيوية في مقدمتهم منتخب الإمارات والمنتخب السعودي، إلى جانب منتخبات هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، كازاخستان، تايلاند، الصين، الفلبين، فوام، فيجي، نيوزيلندا، منغوليا، ماليزيا، تايبيه، مكاو.

وأكمل منتخبنا الوطني استعداداته الفنية لخوض منافسات البطولة التي تقام على مستوى فئتي الناشئين والشباب، على ضوء قرعة البطولة التي جرت مساء أمس بجانب إجراءات الميزان الرسمية لكافة اللاعبات واللاعبين المشاركين في البطولة، التي تبدأ أدوارها التمهيدية على مستوى الناشئين صباح اليوم، والتي تستمر حتى المساء ليتم تتويج تلك الفئة.

منافسات

وتستأنف منافسات البطولة لفئة الشباب غداً من خلال دورها التمهيدي الذي يقام في الفترة الصباحية وستكون النهائيات في الفترة المسائية مسكاً للبطولة، التي تشهد ظهر اليوم انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا للجودو، بمشاركة ممثل الإمارات محمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات للجودو رئيس وفد المنتخب ونائب رئيس اتحاد غرب آسيا.. ويتضمن جدول الأعمال نشاط الاتحاد لما تبقى من العام الحالي وبرنامج عام 2020 الذي يتضمن العديد من الفعاليات الرياضية وأبرزها بطولة غرب آسيا للمراحل العمرية بالأردن.

من جهته، حرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على متابعة أحوال منتخب الأمل للجودو منذ لحظة وصول البعثة، متمنياً لهم التوفيق في تلك البطولة العمرية التي يحرص الاتحاد على المشاركة فيها، مثل جميع مشاركاته الأسيوية التي ترتبط بأهداف واضحة، ومواصلاً للنتائج المثمرة التي تحققت في البطولات الأسيوية الماضية، متطلعاً إلى المشاركة في أولمبياد 2020 طوكيو.