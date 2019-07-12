فنية آسيوية الجودو تجتمع اليوم في هونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعقد اليوم الاجتماع الفني لبطولة كأس آسيا للجودو للفئات العمرية المقامة في هونغ كونغ والتي تنطلق غداً وتستمر منافساتها حتى الـ14 الجاري، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 15 دولة آسيوية إضافة إلى منتخبنا سفير الجودو العربي الآسيوي.

يتخلل فعاليات البطولة الآسيوية اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا والذي يمثل الإمارات فيه محمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات للجودو نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، حيث يحتوي جدول الأعمال نشاط الاتحاد لما تبقى من العام الحالي وبرنامج عام 2020 الذي يتضمن العديد من الفعاليات الرياضية.. وتعود بعثة منتخب الأمل للجودو فجر الاثنين المقبل بمشيئة الله إلى أرض الوطن، قبل أن تعود للتجمع من جديد والمغادرة للعاصمة الأردنية عمان الخميس المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين والشباب للجودو التي تقام هناك خلال الفترة من 18 لغاية 23 الجاري. وكان مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي قد وجه بضرورة المشاركة في بطولة غرب آسيا التي يحتضنها الأردن الشقيق والمساهمة في نجاحها.