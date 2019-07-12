الزعابي والسدراني يتصدران فردية الإمارات للشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقاسم سلطان الزعابي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج وعمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، صدارة فئة تحت 20 سنة بعد الجولة الخامسة من بطولة الإمارات الفردية التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتساوى الزعابي والسدراني القمة برصيد 4.5 نقاط، وجاء في المركز الثالث محمد مرشول برصيد 3 نقاط و3 لاعبين برصيد نقطة واحدة هم سلطان فاضل وعبدالعزيز صالح وعطية أحمد. كانت البطولة قد شهدت أمس الأول إقامة الجولتين الرابعة والخامسة ونجح سلطان الزعابي في الفوز في الجولتين على حساب سلطان فاضل وعبدالعزيز صالح، فيما فاز عمار السدراني على محمد مرشول وسلطان فاضل ويلتقي اللاعبان اليوم في الجولة السابعة في مواجهة فض الشراكة.

إقبال

وفي مسابقة السيدات تصدرت وافية درويش القمة برصيد 3.5 نقاط، وبفارق نصف نقطة عن عبير علي التي جاءت في المركز الثاني بعد تعادلها مع بشاير خليل في الجولة الرابعة ولم تشارك في الجولة الخامسة، فيما فازت وافية درويش في جولتين على عايشة إحسان ومريم طه، وجاءت في المركز الثالث في الترتيب للفئة بشاير خليل برصيد 2.5 نقطة.

وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من فئة تحت 6 سنوات وهي المسابقة التي استحدثها الاتحاد في نسخة العام الحالي، ولاقت إقبالاً كبيراً من الأندية في الدفع باللاعبين الصغار.

تجمع

من جانبه، أعرب حسين خلفان الشامسي أمين عام اتحاد الشطرنج عن سعادته بالتجمع الكبير في البطولة وقال:«المنافسات قوية في كل الفئات وتجمع هذا العدد في قاعة واحدة يجعل البطولة أشبه بمهرجان كبير على الرقعة الشطرنجية والأهم أن الجميع يعيش الحدث ويستفيد فنياً خاصة اللاعبين الصغار الذين غيروا شكل وملامح البطولة وكان قرار استحداث هذه الفئة صائباً من أجل وضع هذه القاعدة على الطريق الصحيح».