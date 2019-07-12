فريق أبوظبي جاهز لتحدي «فورمولا 12 ساعة» في بولندا

المصدر: أوجستو - البيان الرياضي

يدخل فريق أبوظبي تحدياً جديداً من خلال المشاركة في الجزء الثاني من التحدي الكلاسيكي لقيادة زوارق الفورمولا 12 ساعة، والذي تستضيفه مدينة أوجستو في بولندا، والذي يبدأ اليوم مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، وتبدأ زوارق أبوظبي 35 و36 منافسة حاسمة في هذه الجولة من أجل استكمال الفوز الذي تحقق في الجزء الأول، والذي أقيم في روين وحقق من خلاله الفريق لقب التحدي والمركز الثالث في مايو الماضي.

وكان فريق أبوظبي قد حط الرحال في أوجستو مساء أمس قادماً من معسكره التدريبي، والذي أقيم في إيطاليا لثلاثة أيام مع ختام الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، ويشارك الفريق بروح التحدي والمغامرة في هذه الجولة من أجل المنافسة على التتويج باللقب العالمي للتحدي الكلاسيكي، خاصة أنه يعد أقرب المشاركين حظوظاً للفوز باللقب، وتنطلق غداً المرحلة الأولى للسباق مع ست ساعات كاملة ويعقبها تتويج الفائزين في اليوم الأول، ثم ينطلق السباق الثاني بعد غد الأحد ويستمر أيضاً لست ساعات متواصلة ليكون مجموع اليومين هو اثنتي عشرة ساعة.

منافسة

ومن المعروف في تحدي بولندا، أن لكل سباق نقاطاً خاصة، حيث ستكون المنافسة من أجل حصد نقاط بشكل يومي، على عكس النظام المتبع في سباقات الفورمولا1 والفورمولا2 العالمية، فإن حصيلة النقاط في منافسات التحدي الأوروبي للفورمولا1 تمنح النقاط للزوارق المشاركة جميعها، فيما يحصد الزوارق العشرة الأولى النقاط في المنافسات الأخرى، وبشكل مفصل، فإن صاحب المركز الأول يحصد عشرين نقطة في التحدي، الثاني 17 نقطة، الثالث 15 نقطة، الرابع 13 نقطة، الخامس 11 نقطة، السادس 10 نقاط، السابع 9 نقاط، الثامن 8 نقاط، التاسع 7 نقاط، العاشر 6 نقاط، الحادي عشر 5 نقاط، الثاني عشر 4 نقاط، الثالث عشر 3 نقاط، الرابع عشر نقطتين، ويحصل أصحاب المراكز التالية على نقطة واحدة حتى الأخير في حال إنهاء السباق.

تفاؤل

من جهته، أبدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي تفاؤله الكبير، بأن يسجل الفريق لقب التحدي في المجموع العام مع نهاية هذه الجولة، وأن يكون بطلاً للمرة الأولى للتحدي الكلاسيكي، خاصة أنه يشارك للموسم الرابع على التوالي في التحدي وقال: متفائلون كثيراً بأن نحقق اللقب العام في هذا الموسم وللمرة الأولى في تاريخ مشاركتنا، سبق وأن حققنا لقب روين وحققنا لقب أوجستو، ولكن لقب المجموع العام لم يسبق وأن ظفرنا به، خاصة أن سباقات التحدي لها طابع خاص وصعوبة كبيرة وتحمل الكثير من المفاجآت في كل مراحل السباق، هذه المرة نحن ندخل المنافسة بقوة، حيث إن لدينا زورقين حققا المنصة في الجزء الأول من التحدي في روين، وبالتالي كلا الزورقين يمتلك فرصة كبيرة كي ينهي المنافسة ويحسم اللقب في هذه الجولة، متوقعاً أن تكون المنافسة صعبة خاصة أن هناك زوارق فريق نوليت الروسي المتخصص في هذه البطولة، ولكن قمنا بالتجهيز والإعداد بشكل يتناسب مع السباق وطابع هذه البطولة، ولدى أبطالنا النفس الطويل من أجل إكمال المنافسة حتى الثواني الأخيرة.

شكر

توجّهت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وعبّر جميع أفراد الوفد عن امتنانهم العميق إلى سموه لما يقدمه للفريق من دعم من أجل أن يظل في مقدمة المنافسين ويرفع اسم الإمارات عالياً.