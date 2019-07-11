سعود المعلا يدشن الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للشطرنج

المصدر: دبي - وام

دشن الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الفردية التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة وتستمر حتى يوم 14 يوليو الجاري.

وقام الشيخ سعود المعلا بجولة في القاعة ورافقه عمر نعمان الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومحمد العوضي عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

وأشاد رئيس الاتحاد العربي للعبة بالمشاركة الكبيرة في البطولة، والتي تؤكد أن قاعدة الشطرنج تتطور وتتسع وهو نتاج تطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الخاص بالفئات المشمولة من حملة الجواز والمراسيم وأبناء المواطنات والمقيمين.. مؤكداً أن مثل هذه البطولة من شأنها أن ترفع مستوى اللاعبين المواطنين خاصة لاعبي المنتخب الذين يمثلون الدولة في المحافل الخارجية، وننتظر منهم الكثير في البطولات المقبلة، موجهاً الشكر إلى اتحاد الشطرنج برئاسة الدكتور سرحان المعيني ونادي دبي للشطرنج والثقافة على الاستضافة والتنظيم الجيد.

وعلى مستوى النتائج فقد أسفرت مسابقة السيدات عن تعادل وافية درويش مع عبير علي، فيما نجحت عايشة إحسان في التغلب على مريم طه، وفي مسابقة تحت 20 سنة عاد عمار السدراني لانتصاراته بتغلبه على عطية أحمد، فيما فاز سلطان الزعابي على محمد مرشول، وتعادل عبدالعزيز صالح مع سلطان الشامسي، وفي الفتيات فازت موزة المعمري على منال حسين الحمادي، واليازية الحوسني على جواهر خليل، وشانيا ميشرا على شيماء نعمان.