فعاليات رياضية متعددة في ملتقى السمالية الصيفي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشهد ملتقى السمالية الصيفي في نسخته السادسة والعشرين الذي ينظمه نادي تراث الإمارات على جزيرة السمالية ومراكز النادي ويستمر حتى 31 من الشهر نفسه، إقبالاً متميزاً وتفاعلاً مع الأنشطة والبرامج التي ينظمها في جزيرة السمالية لطلاب مراكز أبوظبي والسمحة والوثبة وسويحان والعين التابعة للنادي.

وتوزع البرامج على جزيرة السمالية بين أنشطة الفروسية والهجن والطيران الإلكتروني والتجديف وورش الواجهة البحرية بإشراف المدربين التراثيين التابعين للنادي، وبحضور سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة، وراشد خادم الرميثي رئيس قسم شؤون المراكز مدير الملتقى، ومديري المراكز وموظفي النادي والمشرفين على الأنشطة، بمشاركة واسعة وحضور كبير من الطلاب في الملتقى.

من جهة أخرى، يواصل فريق السباحة بنادي تراث الإمارات في الفترة المسائية بمسبح جزيرة السمالية، حيث يستمر معسكره حتى نهاية الملتقى، حيث يتدرب 45 سباحاً من الفريق صحبة سباحي المنتخب الوطني الذين يستضيفهم مسبح النادي بالجزيرة حتى 31 يوليو الجاري.