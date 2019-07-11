بعثة أصحاب الهمم في كازاخستان

المصدر: كازاخستان - البيان الرياضي

تدشن كازاخستان بطولة العالم لرفعات القوة، بعد اكتمال وصول الوفود والمنتخبات المشاركة، والتي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري، ويشارك أصحاب الهمم فرسان الإرادة الإماراتية في هذا المحفل العالمي، والذي يعد من المحطات القوية للاعبينا في رفعات القوة، ويشارك بها منتخبنا بوفد قوامه 15 عضواً، برئاسة عبد الله حسن الفلاسي، بالإضافة للجهاز الفني والإداري للبعثة، وتضم قائمة لاعبي منتخبنا، نخبة من ألمع لاعبي رفعات القوة، والتي تضم البطل البارالمبي محمد خميس، والمشارك في مسابقات فئة وزن 97 كغم، وأحمد خميس فئة وزن 107 كغم، وعادل شانبيه فئة وزن 88 كغم، وسيف الزعابي فئة 72 كغم، وراشد أحمد فئة 97 كغم، واللاعب الصاعد أسامة عبد الحميد فئة وزن 54 كغم، وموزة الزيودي فئة 55 كغم، وهيفاء النقبي فئة 79 كغم.

وقال عبد الله حسن الفلاسي رئيس البعثة، رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، إن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، يولي هذه المشاركة أهمية خاصة من إعداد، لأنها تعد محطة هامة للاعبينا من خلال انتزاع الميداليات وتحسين أرقامهم الشخصية.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، أن دولة الإمارات تترقب فوز لاعبيها، وليس المشاركة فقط، وأن الاتحاد يتابع سير مجريات البطولة، وسيسخر كل الإمكانات للاعبيه، حتى يضمن لهم الفوز.

وأكد البطل البارالمبي محمد خميس خلف، أن وجودنا، ليس من أجل المشاركة فقط، بل نسعى لتحقيق نتائج جيدة، والظفر بميداليات تعكس الإعداد الجيد والتحضير الذي سبق المغادرة، عبر البرامج ومعسكرات الإعداد، في إطار خطة تم وضعها مبكراً، بهدف تطوير مستوى اللاعبين، وإكسابهم خبرات جديدة، من خلال برامج التدريب التي وضعت لهم.