تواصل فعاليات «انطلق» لتمكين شباب الوطن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل للأسبوع الثاني فعاليات برنامج مجلس دبي الرياضي لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة الذي يحمل اسم «انطلق»، وذلك في إطار جهود المجلس لتمكين أفراد المجتمع والمساهمة في تهيئة شباب الوطن للعمل في المؤسسات الرياضية وإسهامهم في تطوير القطاع الرياضي، وتنفيذ أهداف المجلس في المجالين الرياضي والمجتمعي.

والتقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، مع الشباب المشاركين في برنامج «انطلق»، بحضور صالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي.

تشجيع

وتحدث سعيد حارب عن مميزات العمل في القطاع الرياضي، والدور الكبير الذي يقوم به المجلس دبي الرياضي لتطوير القطاع الرياضي، وقال: «تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب، وتحرص على الاستثمار في الشباب وتقدم لهم كل سبل الدعم والتمكين كما توفر لهم البيئة المناسبة للإسهام في مسيرة التنمية المستدامة، وتشجعهم ليتميزوا في كافة المجالات ويؤسسوا جيلاً قوياً قادراً على قيادة مسيرة التطور ويعزز البناء الحضاري للدولة، فهم ثروة الوطن ومستقبله، لذلك يجب على الشباب أن تكون لديه طموحات عالية لرسم خريطة المستقبل لتحقيق رفعة وعزة الوطن».

أهمية

وأكد سعيد حارب أهمية الاستفادة من فرصة التدريب لاكتساب الخبرة والمهارات من خلال العمل في المؤسسات الوطنية، وخاصة مجلس دبي الرياضي الذي يعد من أهم المؤسسات في حكومة دبي، حيث يقع على عاتقه مهمة تأسيس قطاع الشباب في المجال الرياضي.

وأضاف حارب: «إن قطاع الرياضة يشمل مجالات كثيرة وبه علم واسع، وهذه فرصة كبيرة لشبابنا لاستثمار فترة الصيف لديهم للتدريب في مختلف إدارات المجلس والتعلم من المنظومة الموجودة لاكتساب الخبرة الكافية التي ستكون مرجعاً لهم تمكنهم من الاستفادة بها خلال مسيرتهم المقبلة في مجال العمل».

وقال ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي: «إن الشباب هم أحد أهم أولويات مجلس دبي الرياضي الذي يسعى منذ تأسيسه إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية على جميع المستويات، لذا أطلق المجلس العديد من البرامج والمبادرات الرائدة».

تأهيل

وأضاف ناصر أمان آل رحمة: «يعمل المجلس على تدريب وتأهيل الشباب من خلال تزويدهم بمستوى عال من المعرفة والخبرة ليتمكنوا من بناء مستقبل واعد يضع الدولة في مصافّ الدول العظمى، ولكي يتحقق هذا فنحن بحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة بالمعرفة والخبرة والمهارات ومدربة على العمل، لذلك يقوم المجلس بتدريب وتأهيل طلبة المدارس والجامعات من أبناء الدولة واطلاعهم على آفاق العمل في المجلس والقطاع الرياضي ليكونوا مؤهلين لبيئة العمل».

ويهدف برنامج «انطلق» إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال اكتساب مهارات وخبرات اللازمة، ربط احتياجات القوى العاملة وكفاءات المنتسبين في المجلس ببرنامج انطلق، استخدام أساليب حديثة في تدريب المنتسبين في البرنامج، استثمار الوقت الحر للطلبة وذلك من خلال تدربيهم بغرس مبادئ التفكير العلمي والعملي ومهارات التخطيط والتنظيم والأداء وتأهيل خدمة المجتمع وتحمل المسؤولية والتقيد بالمواعيد، اكتساب مهارات مختلفة وتكريس اتجاهات سلوكية إيجابية كالتعاون وروح الفريق وتحمّل المسؤولية، تشجيع الشباب على التطوع للعمل في تنظيم الفعاليات الرياضية.